Ex Conductora de ESPN asegura que LeBron James ‘intentó’ que la despidieran

Seamos honestos, LeBron James no está teniendo un buen momento con los Lakers últimamente. Regresó de una ausencia de dos semanas mientras se recuperaba de una distensión muscular abdominal, sólo para ver a su equipo apaleado por los Celtics en su retorno. A eso le siguió la pelea a golpes en Detroit, por la que James fue suspendido por un partido por la NBA.

Tal vez haya algo de mal karma ahí. Esa al menos podría ser la teoría de una ex presentadora de ESPN quien hizo una dura declaración acerca de James la semana pasada. Michelle Beadle, quien fuera la conductora del programa NBA Countdown de la señal hasta su partida en 2019, producto de un ofrecimiento de retiro voluntario, aseguró en una conversación en un podcast con el miembro del Salón de la Fama Paul Pierce de los Celtics que James intentó que la despidieran.

Actualmente, Beadle tiene un nuevo podcast con The Athletic.

“Lo intentó, sí”, Beadle le dijo a Pierce cuando él hizo mención del rumor de que James intentó que la despidieran. “Intentó hacerlo. Yo estaba como, ‘Guau, me honra estar en su mente siquiera. Muchas gracias, señor. Es extraño que me encuentre en ese lugar’”.

Beadle piensa que sus bromas acerca de ‘Decision’ irritaron a James

Pierce, quien ha disparado públicamente contra James en el pasado y fue un gran rival para él en la cancha cuando James estaba en Cleveland y Miami, señaló que no tiene nada personal en contra de James.

La posición de Beadle es distinta, sin embargo, y especuló con que a James no le agradó que ella se mofara de ‘The Decision’, el programa de TV que ESPN sacó al aire para brindarle a James un espacio donde anunciar que dejaba Cleveland por Miami.

“Por lo que mi tema con él empezó siendo no personal”, dijo. “Me reí de ‘The Decision’ al igual que otros 400.000 locutores lo hicieron en su momento, y creo que por algún motivo, eso fue todo. Así que no era nada personal para empezar. Ahora obviamente lo es y siempre será personal. Pero es lo que es. Pero me siento muy cómoda con que no me agrade la gente”.

Pierce sostiene que la mayoría se enfoca en las cosas negativas que dice acerca de LeBron

Beadle también le preguntó a Pierce acerca de sus verdaderos sentimientos hacia James y por qué existe la impresión de que Pierce tiene algún tipo de vendetta contra él. El año pasado Pierce efectivamente dejó afuera a James de su Top 5 de la historia de la NBA, pero señaló que también ha señalado a James como el número 2 de todos los tiempos. Por lo que su historia de hablar acerca de James es mixta.

“He sido franco al respecto, sé que no le agrado a LeBron y no le tengo aprecio y está bien, es lo que es”, expresó Beadle. “Pero cuando la gente dice que odias a LeBron o que no te agrada, ¿intentan hacer como que estás celoso o qué? ¿Cuál es la perspectiva?

Pierce respondió:

La gente sólo escucha algunas de las cosas negativas que he dicho acerca de LeBron, pero no escuchan las cosas positivas que digo acerca de LeBron porque, ya sabes, la negatividad pega. La negatividad siempre pegará. Ya he dicho que está en segundo lugar detrás de Jordan pero la gente no escucha eso.

Se fijan en los enfrentamientos que hemos tenido, ¿y qué? ¿Se supone que debe agradarme un tipo? — no, no me agradaba nadie en la cancha. ¿Si lo respeto? Por supuesto, respeto lo que ha hecho por el juego, la larga duración que ha tenido y los espectáculos que nos ha brindado, el espectacular atletismo a lo largo de los años, por supuesto que respeto eso y lo honro.

