Inter Miami vs FC Barcelona: ¿Cómo ver el Live Stream?

Inter Miami se enfrenta al FC Barcelona en un partido amistoso el martes 19 de julio.

En los EE.UU., el partido (a las 8:00 p.m. hora del Este) será televisado solo por TUDN. Pero si no tiene cable o no tiene ese canal, aquí hay algunas formas diferentes en que puede ver una transmisión en vivo de Inter Miami vs FC Barcelona en línea:

Puedes ver una transmisión en vivo de TUDN y más de 100 canales de TV en vivo en FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Una vez registrado en FuboTV, puede ver Inter Miami vs Barcelona en vivo en la aplicación FuboTV, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Xbox One o Series X/S, Samsung TV, LG TV, cualquier dispositivo con Android TV (como Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de FuboTV.

DirecTV Stream tiene cuatro paquetes de canales diferentes: “Entretenimiento”, “Elección”, “Ultimate” y “Premier”. TUDN solo está en “Ultimate” y superior, pero puede elegir cualquier paquete y cualquier complemento que desee con su prueba gratuita de cinco días:

Una vez registrado en DirecTV Stream, puede ver Inter Miami vs Barcelona en vivo en la aplicación DirecTV Stream, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Fire Stick, Apple TV, Chromecast, Samsung TV, cualquier dispositivo con Android TV (como un televisor Sony o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de DirecTV Stream.

Puedes ver una transmisión en vivo de TUDN y más de 50 canales de TV a través del paquete Spanish Mas de Vidgo. Esta opción no incluye una prueba gratuita, pero es el servicio de transmisión a largo plazo más económico con TUDN:

Una vez registrado en Vidgo, puede ver Inter Miami vs Barcelona en vivo en la aplicación Vidgo, que está disponible en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, cualquier dispositivo con Android TV (como un Sony TV o Nvidia Shield), iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android. O puede mirar en su computadora a través del sitio web de Vidgo.

Previa del partido entre el Inter Miami vs Barcelona

Inter Miami podría ver una nueva imagen del FC Barcelona en el partido amistoso de sus clubes el martes en el DRV PNK Stadium.

El Barcelona cuenta con Andreas Christensen, que podría debutar con el equipo. El club también cuenta con nuevas adquisiciones en Robert Lewandowski y Raphinha, que también podrían jugar.

“He aprendido mucho esta semana y este es el siguiente paso que tengo que dar. Aunque entrenamos juntos, la mejor manera de conocernos es jugando juntos en los partidos”, dijo Christensen a través de Ivan San Antonio de Sport.

Christensen, una estrella del fútbol danés, jugó anteriormente en el Chelsea FC desde 2014 hasta este año. Firmó un contrato de cuatro años con el Barcelona después de que finalizó su contrato con el Chelsea.

Lewandowski llegó al Barcelona procedente de la Bundesliga. El futbolista polaco se une al Barcelona con un contrato de 45 millones de dólares según ESPN.

“Fue muy fácil decidir venir al Barça”, dijo Lewandowski a través de ESPN. “El Barça ha vuelto. Creo que puedo ayudar a que el equipo vuelva a estar en lo más alto del fútbol europeo.

“Estaba hablando con Xavi y desde el principio sé [lo que ha estado en su] mente, sus ideas. Para mí fue fácil decidir venir a Barcelona porque soy el tipo que quiere jugar, que quiere ganar, y creo que con Xavi es muy posible.

“Él sabe exactamente cómo entrenar al Barcelona porque era un jugador increíble y ahora también es un muy buen entrenador. Tiene un futuro increíble y yo también quiero ser parte de esto”.

Raphinha, una estrella del fútbol brasileño, llegó a Barcelona procedente del Leeds United. Barcelona adquirió Raphinha con un acuerdo por valor de 55 millones de dólares según Adam Pope de la BBC.

Inter Miami podría presentar una cara familiar para los fanáticos del fútbol internacional. El equipo cuenta con el exdelantero del Real Madrid Gonzalo Higuaín y el exdefensor del Arsenal Kieran Gibbs.

