Insider brinda panorama complicada para Russell Westbrook de los Lakers: ¿Qué le pasará?

Russell Westbrook lleva 17 partidos con Los Angeles Lakers y no hace falta decir que no le ha ido bien. El equipo está 8-9 y Westbrook viene teniendo un promedio de 18,9 puntos por partido con un 42,6% de lanzamientos. Uno de los grandes motivos por los que los Lakers hicieron el cambio por él fue que el equipo pudiera mantenerse a flote cuando LeBron James no pudiera jugar. Sin embargo, Los Angeles está 4-6 en partidos sin LeBron esta temporada.

Los Angeles cambiaron mitad de su rotación e hipotecaron el futuro para conseguir a Westbrook. Eso se ve como un gigantesco error hasta ahora. Aún queda mucho tiempo para que Westbrook y el equipo le den un giro a las cosas pero si la situación no mejora, los Lakers necesitan considerar todas las opciones. Si deciden que el ex MVP no sirve y quieren seguir adelante, será extremadamente difícil conseguir transferirlo, de acuerdo a Marc Stein de NBA Insider en Spotify Greenrooms.

“No sé cómo saldrán del experimento ahora”, sostuvo Stein, según Landon Buford. “No es posible transferir a Westbrook a otra parte. Si Rob Pelinka lo consiguiera, podría dejar atrás a Tommy Sheppard en la carrera por Ejecutivo del Año.”

Los Lakers sin salida

Westbrook va por su cuarto equipo en cuatro temporadas, lo cual debería haber sido un claro signo para los Lakers antes de que cambiaran por él. Su estilo de juego simplemente no ha conducido a un básquetbol de nivel de campeonato desde que jugaba con Kevin Durant en Oklahoma City. Ahora que se encuentra en los Lakers, su juego mediocre se ha vuelto mucho más obvio. Ni siquiera el más desesperado de los equipos le ofrecería una oferta decente a Los Angeles por el base en este momento.

Les guste o no, los Lakers están atrapados con Westbrook de aquí en adelante. Tiene contrato hasta la próxima temporada. Podría optar por irse al término de esta temporada pero es casi imposible imaginar que abandone los $47 millones que debe recibir el año próximo. Los Lakers sólo pueden esperar que Westbrook le encuentre la vuelta. A pesar de haber estado jugando su peor básquetbol, sigue siendo un jugador talentoso. 17 partidos no son lo suficiente para fiarse por lo que tal vez pueda volver a la forma de All-Star en algún punto esta temporada.

¿Frank Vogel en la mira?

Considerando que los Lakers no pueden librarse de Westbrook, todas las miradas se posarán sobre el entrenador principal Frank Vogel si el equipo continúa teniendo dificultades. Ha pasado poco más de un año desde que ganó un campeonato, pero ese plantel era muy distinto. Estaba construído con defensores y jugadores cuya función era brindar apoyo a Anthony Davis y LeBron James. Ahora el plantel está repleto de ex estrellas que no pueden defender. Tal vez un entrenador más inclinado al ataque sería más útil. Stein cree que el entrenador ya se encuentra en la mira.

“Frank ha estado en el banquillo desde el minuto uno de la temporada por el mero hecho de que sólo se le dio una extensión de un año”, manifestó Stein según Sports Illustrated. “No puedo creer que habiendo ganado el campeonato prácticamente desde el comienzo, cómo eso no te consigue una extensión antes, y cómo eso no le consiguió más de un año. En los círculos de entrenadores eso dejó la sensación de que ‘bien, lo están preparando para usarlo de chivo expiatorio, en caso de que las cosas no marchen bien’. Eso no proviene de la órbita de los Lakers, es más un análisis de gente cercana a la liga observando la situación. Tiene un trabajo increíblemente complicado, con un plantel extremadamente defectuoso, y si quieres culpar a Vogel y pensar que alguien vendrá y solucionará los problemas de los Lakers, bienvenido seas”.

Es difícil comprender que los Lakers pudieran despedir a un entrenador tan pronto después de haber ganado un título. Sin embargo, la posibilidad de un campeonato para el equipo se está alejando. Si creen que Vogel no está haciendo un trabajo lo suficientemente bueno, entonces le pedirán que se vaya.

LEER MÁS:Una ‘ridícula’ propuesta de cambio llevaría a jugador de los Pistons a los Lakers: ¿Pasará?