Una ‘ridícula’ propuesta de cambio llevaría a jugador de los Pistons a los Lakers: ¿Pasará?

El equipo de Los Angeles Lakers están lejos de ser uno de los peores equipos de la NBA pero no han jugado ni cerca del nivel que muchos esperaban ver de ellos esta temporada. El equipo se encuentra actualmente en séptimo lugar en la Conferencia Oeste y ha tenido algunas derrotas bastante feas. No es extraño que el equipo esté en aprietos dadas todas las nuevas piezas que han sumado a su plantel. Sin embargo, el nivel de aprietos en el que se encuentran es bastante preocupante.

Si la temporada continúa así, puede que los Lakers necesiten ver nuevas opciones para reequipar su plantilla. El equipo cedió algunos de sus mayores bienes transferibles en el intercambio por Russell Westbrook pero aún conservan algunas piezas interesantes. Eric Pincus del Bleacher Report hizo una propuesta “ridícula” hace poco que, de concretarse, enviaría a Talen Horton-Tucker y Wayne Ellington a los Detroit Pistons a cambio de Jerami Grant y Rodney McGruder:

Los Pistons no son un equipo de playoffs y a Grant le queda un año aún en su contrato (ganando $21 millones de dólares por 2022-23). Si Detroit no tiene la intención de reinvertir mientras continúa la reconstrucción, Weaver podría elegir ir en otra dirección.

Horton-Tucker no ha jugado la mayor parte del año (por una lesión en el pulgar), pero es un joven y agresivo base que anota tantos y que tiene un contrato afable. Nunn también es talentoso en el manejo del balón que ha perdido tiempo esta temporada (rodilla). El trato no sería legal hasta el 15 de enero, y ambos Lakers tendrían tiempo de demostrar su valor en el campo de juego mucho antes de eso.

Grant encajaría bien en los Lakers

A los Lakers no los emocionará la idea de dejar ir a Horton-Tucker pero es su mejor pieza de intercambio. Además, Grant sería una fuerte adición al equipo de Los Ángeles. Si llevaran a cabo el cambio, los Lakers deberían mover a Anthony Davis a la posición de pívot permanentemente. Grant se convertiría en el ala-pívot titular. Lo más interesante de su incorporación, sería contar con su habilidad defensiva.

Grant se ha forjado una reputación por ser buen defensor y ha adquirido algunas habilidades ofensivas en los años recientes. Ha promediado los 22.3 puntos para los Pistons la temporada pasada y terminó el año como finalista para el premio Most Improved Player (Jugador de Mayor Progreso de la NBA). Es un jugador sólido que podría ser una gran incorporación a la plantilla de los Lakers. Si este trato fuese posible, sería sabio que los Lakers lo consideraran seriamente.





¿Los Lakers realmente intercambiarían a THT?

La mayor razón por la que los Lakers podrían evitar realizar el cambio, sería porque aman a Horton-Tucker. El equipo le dio un contrato de tres años en la offseason y lo ven como una pieza importante para el futuro. Con tan solo 20 años, es uno de los pocos jugadores jóvenes en el plantel de los Lakers.

Se perdió la primera parte de la temporada por tener un dedo pulgar lesionado y finalmente hizo su debut el domingo contra los San Antonio Spurs. Anotó 17 puntos y se ganó los halagos del entrenador Frank Vogel.

“Ya veremos”, dijo Vogel. “Será una parte importante de lo que hagamos. Lo sabemos. Invertimos en él este verano por una razón. Creemos fervientemente en ese joven y en lo que puede hacer a ambos lados de la pelota. Obviamente, cuando todos los jugadores están disponibles tenemos muchas buenas opciones, pero él va a ser una parte importante de eso.”

Si Horton-Tucker continúa jugando a un nivel alto, los Lakers no lo van a intercambiar. Es un talento local y tiene muchísimo potencial. Puede que Grant sea una mejor opción si lo que buscan es ganar ahora, pero el impulso que puede darle al equipo puede que no sea mucho mayor que el que Horton-Tucker le brinda.

