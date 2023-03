El cambio de regla que puede revolucionar el fútbol: ¿Qué modificación impulsa FIFA?

Después de que meses atrás Gianni Infantino, presidente de la FIFA, instalara el debate sobre la cantidad de tiempo perdido en los partidos de fútbol, algo que se repite a nivel mundial, las autoridades de la International Football Association Board (IFAB) analizan una posible modificación en el reglamento que podría colaborar con aumentar el tiempo neto de juego.

Según informa el diario Marca, la opción está sobre la mesa y será estudiada y debatida en la reunión de la IFAB del próximo fin de semana a realizarse en la ciudad de Londres, Inglaterra. Si bien las medidas a adoptar no serán inmediatas, es un hecho que ya están sobre la mesa y a partir de 2024 los partidos de fútbol ya no serían de 90 minutos, ni la regla del fuera de juego se mantendrá como hasta la actualidad.

Marca informa que se estudiará la posibilidad de que en los partidos de fútbol se juegue con tiempo neto, o sea, detener el reloj en cada pérdida de tiempo. La FIFA lo tratará en la próxima reunión de la IFAB, que será el próximo fin de semana. pic.twitter.com/vXKGQmQEBo — VarskySports (@VarskySports) March 1, 2023

Puntualmente, el cambio consiste en que el reloj quedaría detenido siempre que el balón no esté en juego, tal como ocurre en el básquetbol. De esta manera, se eliminarían los tiempos muertos en las faltas, fueras de juego, saques de meta y revisiones del VAR, tal como enumera el citado medio español.

Mientras tanto, la norma que entrará en vigor a partir del 30 de junio es la de incluir los festejos de gol en el tiempo añadido, lo cual determina que las celebraciones no deben superar el minuto o el minuto y medio.

Qué otras reglas o modificaciones analizará la IFAB para la temporada 2023-24

Otro cambio que analizará la IFAB el próximo fin de semana tiene que ver con la regla del offside. Arsene Wenger, director del desarrollo del fútbol de la FIFA, impulsa la propuesta de que el delantero esté habilitado con la última parte de su cuerpo en línea con el defensa, posibilitando que esté por delante del defensa pero con una parte de su cuerpo en línea.

🤔 ¿Cómo puede cambiar la regla del fuera de juego? Arsene Wenger, director de Desarrollo Mundial del Fútbol de la FIFA, lo explica en el nuevo episodio del Magazine #LivingFootball. 👉🏽 https://t.co/hqySMNVC5l pic.twitter.com/MyDOOlN5ji — FIFA.com en español (@fifacom_es) April 3, 2021

Algunas de las reglas que entrarán en vigor para la temporada 2023-24 tienen que ver con algo que sucedió en la reciente Copa del Mundo, como los goles marcados cuando los suplentes ingresan al terreno de juego. Hasta ahora tienen que ser anulados, algo que no sucedía en el Mundial Qatar 2022, pero la IFAB considera que si no intervienen en el gol, la situación no justifica anular el gol, aunque los jugadores que estaban sobre el terreno de juego pueden ser advertidos.

Por otro lado, según consigna Marca, la IFAB insistirá en que todos los equipos deben tener siempre un capitán con un brazalete distintivo en el terreno de juego.

En tanto, el cuarto árbitro tendrá la potestad de ayudar al árbitro de la misma manera que los demás oficiales del partido en el campo.

Desde la temporada 2023-24 comenzará a regir la regla anti Emiliano Martínez, el portero argentino criticado por desconcentrar a los futbolistas rivales antes de ejecutar un penalti

Para la temporada entrante, la IFAB determinó que entre en vigor la regla anti-Emi Martínez, ya que el portero argentino ni ningún otro podrán distraer al lanzador de penaltis, por ejemplo, retrasando el lanzamiento o tocando los postes, el larguero o la red.

La medida se tomó luego de las críticas de distintos personajes del fútbol mundial contra las maniobras de distracción implementadas por el propio Martínez para complicar a sus adversarios durante la última Copa del Mundo. Gracias a ese método, el portero que defiende la camiseta del Aston Villa inglés se convirtió en héroe de la albiceleste al detener penaltis decisivos frente a Países Bajos, por los cuartos de final de la cita mundialista, y ante Francia en la mismísima final disputada en el estadio Lusail de Doha.

A pesar de las críticas, el pasado lunes “Dibu” Martínez fue elegido por la FIFA como el mejor portero del mundo de la última temporada, y se adueñó del premio The Best.

