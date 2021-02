Huesca vs Real Madrid: Hora y cómo ver el Live Stream

El Real Madrid buscará recuperarse de la derrota ante el Levante en su visita al Huesca en el Alcoraz.

El Merengue viene en una gran crisis tras la eliminación en la Copa del Rey ante le humilde Alcoyano y tras caer de local ante el Levante, al punto que se puso en duda la continuidad de Zinedine Zidane al frente del equipo y comenzaron a aparecer nombres de posibles sustitutos como el de Massimiliano Allegri y Marcelo Gallardo.

Real Madrid ocupa la tercera posición a 10 puntos del líder, Atlético de Madrid y buscará un triunfo ante quien marca último, el Huesca.

“Yo no sé lo que va a pasar. Nos merecemos terminar la temporada con esta plantilla. Se habla de muchas cosas, de cambiar al entrenador y lo otro. No lo sé. Yo soy un afortunado. Si la gente quiere que lo deje, yo no lo voy a dejar. Y los jugadores, tampoco. Se habla mucho de situación incómoda. No estamos muy finos, es verdad, pero estamos animados a cambiar la situación”, expuso Zidane sobre su presente al frente del Madrid.

Sobre el presente del equipo: “Toda la plantilla se merece dar la cara hasta el final de temporada. Es lo que vamos a intentar como equipo, no vamos a bajar los brazos. Lo que quiere la gente es ponerse y ganar los partidos”.

Ramos e Isco, dos ausencias de peso

El defensor y capitán del Real Madrid, Sergio Ramos y el mediocampista Isco no llegaron en condiciones para el partido ante Huesca y Zinedine Zidane contará con 17 futbolistas para un partido que puede ser clave para su futuro al frente del club Merengue.

El entrenador francés debió recurrir a la cantera y citó a Chust y Marvin. De está manera, Zidane no podrá contar con su pareja titular de centrales, aunque la gran noticia la dio el regreso de Nacho.

Las lesiones complican a Hazard y al Madrid

La noticia más triste del conjunto Blanco en la semana fue una nueva lesión, está vez en el recto anterior del izquierdo, del mediocampista belga Eden Hazard, que lo dejará entre cuatro y seis semanas fuera de las canchas.

“Es otra recaída, una situación crónica que al final siempre sale mal. Primero el tobillo, luego las lesiones musculares. Es todo muy desagradable. Eden está en un círculo vicioso y no es fácil salir de él. Es inquietante lo que pasa con su musculatura. Un futbolista debe ser capaz de chutar, girar, saltar, todo a gran velocidad. Y, por supuesto, esto es más difícil durante la rehabilitación, expresó el médico del seleccionado belga, Kristof Sas.

“Tiene que ver con mucha mala suerte, pero tenemos que dejar de ser abrumadoramente negativos. Tengo la sensación de que Eden estará en orden cuando vuelva de esta herida”, declaró el técnico español de Bélgica, Roberto Martínez.

