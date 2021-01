El emotivo homenaje de Kyrie Irving a Kobe Bryant

El fallecido Kobe Bryant fue una inspiración para muchos jugadores jóvenes de la NBA. A pesar de las numerosas relaciones que Kobe tenía con la comunidad de la NBA, la más especial seguramente era con el jugador de los Brooklyn Nets, Kyrie Irving. Kobe murió trágicamente en un trágico accidente de helicóptero que se cobró nueve vidas el 26 de enero del año pasado. Kyrie vistió la camiseta de los Lakers de Kobe en la arena antes del enfrentamiento del lunes contra Miami Heat para conmemorar el primer aniversario de su trágica muerte.

Kyrie se puso la camiseta de Bryant antes del partido

“Ya sabéis a quién va dedicada esta noche”, dijo Kyrie a los periodistas mientras subía por la rampa del Barclays Center. La relación de Kyrie con Kobe comenzó durante el verano de 2012 durante el campamento de entrenamiento del equipo de Estados Unidos. Kyrie acababa de ganar el premio al Novato del Año de la NBA y tenía 20 años, rebosante de confianza, así que hizo lo inesperado. Desafió a Kobe a un juego de uno contra uno. El video viral del 1 vs 1 tiene más de 3 millones de visitas en YouTube. Es una de las historias favoritas de Kyrie para contar.

“Caminé hacia allí y mi corazón latía con fuerza, hermano. No sé por qué”, le dijo Kyrie a su compañero de equipo Kevin Durant en su podcast The Etcs. “Kobe, podría vencerte en un uno contra uno. Practiqué mucho para retarte”, le dije. “Honestamente, deberíamos conseguir este partido uno contra uno. Creo que no puedes ganarme”.

Kyrie tenía el respeto de Kobe

Kobe le dijo con respeto a Kyrie que no tenía ninguna posibilidad y el resultado final fue que aceptó jugar contra Kyrie en un uno contra uno por $ 50,000 que serían donados a una de sus organizaciones benéficas. El partido de uno contra uno nunca sucedió porque Kobe se desgarró el tendón de Aquiles la temporada siguiente. Kyrie, sin embargo, ganó algo aún más valioso. El respeto de Kobe.

Según Shlomo Sprung de Forbes, después del trágico accidente de helicóptero de Kobe en enero pasado, Kyrie descubrió que Kobe tuvo una conversación con su equipo de negocios sobre la interacción entre él y Kyrie. Kobe quedó realmente impresionado con la valentía del joven de 20 años:

“Él se quedó pensando… ‘este pequeño Kyrie, ¿tiene el descaro de venir y hablar conmigo?'”, dijo Kyrie. “Nunca tuvimos la oportunidad de jugar, pero después de ese momento, lo estudié mucho más. Mi respeto creció”, dijo Kobe.

Kyrie es solo una de las muchas personas a las que Kobe impactó tanto dentro como fuera de la cancha. Que su recuerdo viva para siempre.