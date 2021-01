[VIDEO] El precioso abrazo de Tom Brady con su hijo después de llegar a la final de la Superbowl

Tom Brady fue a saludar a su hijo inmediatamente después de la victoria de los Tampa Bay Buccaneers que los llevó a la SuperBowl. El video se volvió viral en cuestión de horas en línea, atrayendo a millones de espectadores.

Brady compartió con Jim Gray de Westwood One Sports por qué lo hizo y lo después de que los Bucs vencieran a los Green Bay Packers para llegar a la Super Bowl.

“Estaba muy feliz y quería compartirlo con él”, dijo Brady. “Es un niño especial. Amo a mi familia. Obviamente amo a mi equipo. No hay mayor sentimiento que pasar esos momentos con todos nosotros juntos después de una gran victoria”.

This moment between Tom Brady and his son ❤️

Skip Bayless de Fox Sports se arriesgó al predecir que Brady llevaría a los Bucs a ganar la Super Bowl en marzo de 2020, según The Undisputed:

“Van a ganar la Super Bowl gracias a Brady”, dijo.

.@RealSkipBayless was right all along about Tom Brady taking the Bucs to Super Bowl LV… pic.twitter.com/O4IRz5v7Tq

— UNDISPUTED (@undisputed) January 26, 2021