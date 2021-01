El Barcelona, harto de la insistencia del PSG por Messi

El candidato presidencial del Barcelona, ​​Joan Laporta, ha hablado sobre el Paris Saint-Germain y el interés del club francés por el capitán Lionel Messi.

Laporta, que es el favorito actual para ser nombrado presidente del Barcelona, ​​no está muy contento con los recientes comentarios hechos sobre el argentino. El de 58 años dijo a TVE que cree que el PSG está intentando desequilibrar al Barcelona con su intento de fichaje de Messi, según ha informado AS:

“He leído que el PSG está registrando pérdidas financieras y ya estamos hablando de si puede asumir estas inversiones. En cualquier caso, les pediría -de la misma forma que somos respetuosos- que no desestabilicen Barcelona. No hemos hecho nada que los lleve a decir que piensan fichar a Messi cuando estamos en mitad de temporada. No creo que sea correcto.”

Laporta explota contra el PSG por querer a Messi 😱⚽️🔥https://t.co/HNvDbqsv7t — AS USA (@US_diarioas) January 25, 2021

Messi está en su último año de contrato con el Barcelona y puede marcharse como agente libre en verano. El jugador de 33 años pidió irse el verano pasado y le dijo a Jordi Évole de La Sexta en diciembre que solo tomará una decisión sobre su futuro al final de la temporada.

El PSG habla abiertamente de Messi

Los directivos y jugadores del PSG han hablado sobre el fichaje de Messi en las últimas semanas. El director deportivo Leonardo habló sobre el internacional argentino en una reciente entrevista con France Football:

“Grandes jugadores como él siempre estarán en la lista del PSG. Ahora no es el momento de discutirlo ni de soñarlo. Estamos sentados en la mesa de quienes lo vigilan. (…) Cuatro meses es mucho tiempo.”

También se le preguntó al nuevo técnico Mauricio Pochettino sobre Messi, según informó The Guardian:

“Para ser honesto, no estamos hablando de eso. Acabamos de llegar y ha sido un período loco, tratando de adaptarnos a un nuevo club. Hemos tenido muchas reuniones, entrenamientos y nos estamos preparando para un partido [en Saint-Étienne el miércoles]. Seguro que vamos a tener tiempo para hablar de todo. En el Paris Saint-Germain, creo que cualquier gran jugador del mundo es bienvenido.”

Mientras tanto, el centrocampista del PSG Leandro Paredes le dijo al Corriere dello Sport que su equipo está intentando fichar a Messi. Explicó: “Le toca a Leo venir al club, porque el PSG está tratando de convencerlo. Poder ser entrenado por un técnico de tu país y la posibilidad de jugar con Leo es una gran oportunidad… espero que suceda”.

El Barcelona, listo para enfrentarse al PSG

Barcelona y PSG se enfrentarán el próximo mes en los octavos de final de la Champions League. Los dos equipos lucharán por un puesto en los cuartos de final de la máxima competición europea y el partido de ida se disputará en el Camp Nou el 16 de febrero.

El equipo de Ronald Koeman ha tenido un comienzo de temporada difícil, pero la victoria del domingo sobre el Elche dejó en nueve los partidos de liga invictos para los catalanes. Messi no ha estado en su mejor momento esta temporada, pero aún así ha marcado 14 goles en todas las competiciones.

Mientras tanto, el PSG está empatado a puntos con el Lille en la cima de la tabla de la Ligue 1, pero despidió al técnico Tuchel en diciembre.

El club francés llegó a la final de la Champions League la temporada pasada, pero fue derrotado por el Bayern de Múnich, mientras que Pochettino guió al Tottenham a una primera final de la Liga de Campeones en 2019, que terminó perdiendo ante el Liverpool.