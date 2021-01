¿Agüero y Alaba, gratis al Barcelona este verano?

A los candidatos presidenciales de Barcelona se les ha ofrecido la oportunidad de fichar al delantero del Manchester City Sergio Agüero y al defensa del Bayern Múnich David Alaba al final de la temporada.

Ambos jugadores estarán disponibles de forma gratuita el 1 de julio después de llegar al final de sus contratos y se han ofrecido a los catalanes, que tienen problemas de liquidez, según Fernando Polo de Mundo Deportivo.

Agents of David Alaba and Sergio Aguero contacted the FC Barcelona presidential nomination for a possible summer transfer.#Alaba | #Aguero | #FCBarcelona

