ExCampeón de la UFC No Cree que Georges St-Pierre es el más grande: ¿Quién lo dijo?

El ex campeón de dos divisiones de la UFC Georges St-Pierre ha sido considerado por mucho tiempo como el mejor peso wélter que haya habido, y tal vez incluso el mejor luchador de todos los tiempos. Sin embargo, el vigente campeón de peso wélter Kamaru Usman acaba de defender su cinturón por quinta vez y algunos fanáticos y analistas ahora consideran a “La Pesadilla Nigeriana” como el mejor de 170 libras.

El ex campeón de peso gallo y peso mosca de la UFC Henry Cejudo también cree que Usman es el mejor peso wélter de la historia. En un episodio reciente de su podcast “The Triple C & Schmo Show” junto con la personalidad de MMA The Schmo, Cejudo compartió su punto de vista acerca de la discusión del GOAT [mejor de la historia, por sus siglas en inglés] peso wélter.

“Por supuesto, sin lugar a dudas [Usman es el mejor peso wélter de todos los tiempos]”, afirmó Cejudo según MMANews.com. “Quiero decir, GSP ha hecho algunas cosas increíbles pero GSP también ha tenido peleas reñidas”.

“Casi podrías ponerle un asterisco a la pelea con Johny Hendricks. Ha tenido peleas reñidas antes y como dije anteriormente, Kamaru Usman está poniendo gente a dormir, está lastimando, quiero decir está literalmente noqueando a la gente esencialmente. No pudo hacerlo contra Colby Covington pero no puedes negarlo, viejo”.

“Esos números no mienten y hay una razón por la que Kamaru Usman vale su peso en oro y lo loco además es que hay mucha posibilidad de mejorar en lo que veo de Kamaru Usman.”

Usman extendió su racha ganadora en la UFC a 15 el último fin de semana

Usman encabezó la UFC 268 el 6 de noviembre de 2021 contra su acérrimo rival, el peso wélter número 1 del ranking Colby Covington. Usman y “Caos” se encontraron en medio del Octágono en el Madison Square Garden de Nueva York, y ambos combatieron durante cinco rounds.

Y al final, la mano de La Pesadilla Nigeriana fue levantada sobre Covington una vez más, ganando por decisión unánime. La victoria extendió la racha vencedora en la UFC de Usman a 15, ubicándolo a una de empatar la marca del ex campeón de peso medio de la UFC Anderson Silva.

Usman tiene una marca profesional en MMA de 20-1, con nueve victorias por KO/TKO y una por sumisión. La única mancha en la marca de La Pesadilla Nigeriana llegó en su segunda pelea profesional, cuando cayó ante Jose Caceres por sumisión en el primer round en mayo de 2013.

Georges St-Pierre regresó en 2017 y ganó el cinturón de peso medio

“GSP” defendió el cinturón de peso wélter en nueve oportunidades entre 2008 y 2013, derrotando a hombres de la talla de Johny Hendricks, Josh Koscheck y Nick Diaz durante ese tramo.

St-Pierre (26-2) tiene dos derrotas en su haber como luchador profesional de MMA, perdiendo ante Matt Serra y Matt Hughes. GSP vengó ambas derrotas, sin embargo, venciendo a Serra una vez y a Hughes dos.

Tras dejar vacante el título de peso wélter en 2013, GSP se tomó un descanso de las MMA hasta 2017. Regresó y desafió al por entonces campeón de peso medio Michael Bisping por el cinturón del inglés y lo ganó por sumisión en el tercer round.

St-Pierre dejó vacante el campeonato de 185 libras semanas después.

