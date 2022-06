Ex figura de los Cowboys anuncia que comenzará carrera como boxeador: ¿Cuándo debuta?

Un ex ala defensiva de los Dallas Cowboys y una vez Pro Bowler de la NFL lleva sus cualidades físicas al ring de boxeo.

No es extraño que los ex jugadores de la NFL se dediquen a los deportes de combate, como el ex ala defensiva de los Tampa Bay Buccaneers Marcus Jones, y el ala defensiva de los Jacksonville Jaguars Austen Lane, quienes se volcaron a las artes marciales mixtas tras finalizar sus carreras. Sin embargo, ningún ex jugador de la NFL ha hecho más ruido que Greg Hardy.

Hardy jugó en la NFL de 2010 a 2015 y pasó su última temporada en Dallas. El arresto y condena del controvertido jugador por violencia doméstica en mayo de 2014 fue el comienzo del fin de su carrera en la NFL, y Hardy hizo la transición a las artes marciales mixtas.

Su tiempo en la UFC, que se explicará en mayor detalle más adelante, no ha ido según lo planeado. Ahora, Hardy está haciendo la transición al boxeo y tiene una pelea en octubre en la promoción bajo la que está peleando, Black Sheep Promotions.

“¡¡GREG HARDY 8 de octubre‼️ En Black Sheep Promotions”, compartió la compañía con una imagen de Hardy.

Tal como fue informado por Stephen McCaugherty de Heavy, el oponente de Hardy y otros detalles no han sido anunciados. La pelea se llevará a cabo en el Delray Tennis Center en Delray Beach, Florida.

Hardy también hizo referencia al anuncio con un mensaje y una publicación en Instagram.

“Cuando tienes el sueño en la mira y todo lo que tienes que hacer es apretar el gatillo. #dreamchaser”, escribió Hardy.

Hardy comienza en las MMA tras terminar su carrera en la NFL

25 capturas en dos temporadas en 2012 y 2013 convirtieron a Hardy en uno de los mejores cazamariscales de la NFL, pero su arresto por violencia doméstica interrumpió su carrera antes de la temporada 2014. Los Panthers optaron por no volver a firmar con Hardy debido a preocupaciones por su carácter, pero el propietario Jerry Jones y Dallas estaban listos para arriesgarse en el lado defensivo.

Pagándole a Hardy $11,3 millones por una temporada, el corredor de punta totalizó seis capturas, una pérdida forzada del balón y una intercepción en 12 juegos, según PFR. Si bien no fue abismal, los Cowboys determinaron que no valía la pena ni el dinero ni la controversia. Desde entonces, Hardy no ha tenido ninguna actividad oficial en la NFL y se centró en las MMA.

Después de comenzar en el nivel amateur, Hardy finalmente firmó con la Serie Contender del presidente de la UFC, Dana White, y ganó sus dos primeras peleas en la promoción. Sin embargo, en su primera pelea facturada en la UFC en 2019, Hardy fue descalificado por un rodillazo ilegal.

Durante los años siguientes, Hardy obtendría una marca de 4-5 en peleas de la UFC, y sus dos últimas peleas fueron derrotas por nocaut en el primer asalto. Su récord profesional de MMA al momento es 7-5.

Ex jugador de los Cowboys elige boxear después de ‘reevaluar’

Después de que su última pelea en la UFC en marzo terminara con otro nocaut en el primer asalto, Hardy habló en redes sociales. Además de disculparse por su desempeño, Hardy en realidad bromeó acerca de un posible cambio.

“En primer lugar, estoy bien para aquellos que quieren saber”, escribió Hardy. “No hay excusas, tengo que mejorar. No sé qué más hacer que decir lo siento. Vendrán cosas mejores para el príncipe de la Guerra, sólo tengo que arreglar mis cosas. Gracias a la @ufc y a @danawhite por estar en mi esquina. Gracias entrenadores y compañeros de entrenamiento y agentes @firstroundmgmt. Todo el mundo hizo su trabajo excepto yo. Es mi culpa y no hay excusas por no haber estado a la altura. Me niego a morir, pero sin duda tengo que reevaluar.”

Parece que su reevaluación lo conduce al ring de boxeo, aunque comenzará desde cero como lo hizo en las MMA. A pesar de eso, el ex ala defensiva de los Cowboys continúa su sinuoso camino por los deportes profesionales.

