Darvin Ham habla sobre LeBron James: ‘Nos Pusimos Serios’

Después de que el nuevo entrenador de Los Angeles Lakers, Darvin Ham, llevara a cabo su conferencia de prensa de presentación con los medios el 6 de junio, habló con Malika Andrews de ESPN en una entrevista exclusiva.

Durante su conversación con Andrews, Ham habló sobre su relación con la superestrella de los Lakers, LeBron James, quien ya ha tenido conversaciones importantes con su nuevo entrenador.

“Ya sabes, sólo conociéndolo cuando llegó por primera vez a la liga y poder jugar contra él sus primeros dos años, ya sabes, simplemente la admiración y el respeto que tengo por él, no sólo por lo que hace en la cancha sino lo que es capaz de hacer fuera de esta y la magnitud de su impacto en nuestra juventud y nuestra cultura”, dijo Ham sobre James. “Su comunicación conmigo ha sido genial, fenomenal. Y verlo tan emocionado, realmente me dio escalofríos.”

“Fue un gran, gran momento. Quiero ayudarlo. Quiero ayudarlo a mantener ese nivel en el que está jugando, en esta etapa de su carrera. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance por él, AD, Russ, para que todos estén en forma y tengan una mentalidad defensiva y restablecer ese estándar, ese estándar defensivo de campeonato. Ha sido genial. Simplemente hablar con él e intercambiar ideas y darle, ya sabes, pequeños indicios de cómo se verá nuestro sistema en el futuro esta temporada. Ha sido increíble.”

James recurrió a Twitter después de que ESPN informara que los Lakers habían contratado a Ham el 27 de mayo. El Rey espera trabajar con él y llevar a Los Angeles a otro campeonato.

Ham: James está entusiasmado por ponerse a trabajar

Ham le dijo a Andrews que James está entusiasmado por ponerse a trabajar. Los Lakers se perdieron los playoffs en 2021-22 a pesar de tener a James, Anthony Davis y Russell Westbrook y las segundas mejores probabilidades de ganar el título en la pretemporada.

“Su energía a través del teléfono fue increíble”, dijo Ham sobre James. “Nos reímos. Nos pusimos serios. Simplemente íbamos y veníamos. Tenemos ideas afines. Sabes, ambos somos niños del medio oeste. Akron, Ohio, no es muy diferente de Saginaw, Michigan. Te lo digo. Pero tenemos ese vínculo, ese vínculo común entre los niños del medio oeste, y el tipo de jugador que es, quiere animar a todos los que lo rodean. No es una cuestión de ‘yo, yo, yo’ con él. Somos ‘nosotros’. Es ‘nuestro.’ Y tenemos que ocuparnos de nuestro negocio de esa manera y nuevamente, restablecer ese estándar de campeonato comenzando en el lado defensivo.”

Los Lakers fueron un desastre en 2021-22. Ganaron tan solo 33 partidos y cedieron 115,1 puntos. James promedió 30,3 puntos, 8,2 rebotes y 6,2 asistencias en 56 aperturas y registró 21 dobles-dobles y seis triples-dobles. Sin embargo, se perdió los playoffs por segunda vez desde que firmó con los Lakers en 2018.

Ham planea responsabilizar a sus estrellas durante la temporada

Ham planea responsabilizar a James, Davis y Westbrook. Le dijo al periodismo durante su conferencia de prensa de presentación que nadie en los Lakers recibirá un trato preferencial.

“Mi objetivo es continuar con el desarrollo de nuestros jugadores más jóvenes y hacer que esos muchachos se sientan cómodos sin tener que correr a una cabina telefónica y ponerse una capa y tratar de salvar el día”, dijo Ham . “Y si se cometen errores, tengo que ser capaz de entrenar a esos tres muchachos como lo hago con el resto de la lista. Tenemos un dicho, ‘Los hechos por sobre los sentimientos’. Y una vez que ves la filmación, eso es un hecho. No cumpliste con tu tarea, entonces eso tiene que ser señalado. Porque si no puedo señalárselo a uno de nuestros Tres Grandes, entonces el último hombre o alguien en la rotación, no se tomarán en serio lo que estamos haciendo.”

Ham será el cuarto ex jugador en entrenar a James. LeBron ha jugado para Paul Silas, Tyronn Lue y Luke Walton.

