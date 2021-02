Granada vs. FC Barcelona de Copa Del Rey: LIVE STREAM

Este miércoles 3 de febrero, el FC Barcelona de Ronald Koeman enfrentará en tierras andaluzas, al Granada un equipo de la Primera Division de España, en el Nuevo Estadio de Los CármenesUn. Los ‘azulgranas’ se enfrentarán, esta vez en el duelo de los cuartos de final de la Copa del Rey.

📺 HORARIOS Y RETRANSMISIONES | Estos son los horarios y las televisiones que retransmitirán los partidos de cuartos de final de la #CopaDelRey. ⚽ Eliminatorias a partido único. 🗓️ 2, 3 y 4 de febrero.#LaCopaMola🏆 pic.twitter.com/ip2rPv1A9K — RFEF (@rfef) January 29, 2021

¿Cómo llegan ambos equipos?

Los azulgranas dirigidos por el entrenador holandés Ronald Koeman, vienen de una victoria ante el Athletic Club luego de un 2-1 en el Camp Nou por La Liga de España, en donde Leo Messi, marcó su gol 650 con el club catalán. En esta ocasión, Koeman no pudo contar con Sergio Busquets, quien se encontraba cumpliendo con un partido de sanción por acumulación de tarjetas, pero que sin duda, estará en el once inicial del partido de este miércoles.

En cuanto a la Copa del Rey, el Barça consiguió su boleto a los cuartos de final, luego de derrotar 2-1 al Rayo Vallecano de la Segunda División de España. Ahora, si quieren meterse en los últimos partidos de la competición, tendrán que ganar ante el Granada. Se espera que el lateral diestro, Sergi Roberto sea titular en este partido, luego de regresar de unos meses de lesión.

Por su parte, los dirigidos por el entrenados Diego Martínez, clasificaron a cuartos de final, luego de golear 6-0 al Navalcarnero de la Segunda División B de España. Pese a esto, el conjunto llega con las bajas de Luis Milla, Maxime Gonalons y Quini Marín, todos ellos por lesión.

En cuanto a La Liga, los nazaríes están en la séptima casilla de la tabla de clasificación con 29 puntos y en el último partido sacaron un empate a ceros contra el Celta de Vigo.

🙌 ¡Buenos días afición! ➡️ A por otra semana de doble partido. 💪⚽️#EternaLucha pic.twitter.com/UtYWenTxiX — Granada CF ❤️⚪️ (@GranadaCdeF) February 1, 2021

La última vez ambos equipos enfrentaron fue el pasado 9 de enero de 2021 por La Liga, en donde el Barça se impuso con una goleada 4-0, en donde Lionel Messi y Antoine Griezmann marcaron dobletes.

Resumen de Granada CF vs FC Barcelona (0-4)Goleada del FC Barcelona en el Nuevo Los Cármenes con sendos dobletes de Leo Messi y de Griezmann. El Granada CF acabó el partido con un jugador menos por la expulsión de Vallejo #GranadaBarça J18 LaLiga Santander 2020/2021 Suscríbete al canal oficial de LaLiga Santander en HD http://goo.gl/Cp0tC Subscribe to the Official Channel of LaLiga… 2021-01-09T23:00:06Z

Posibles alineaciones

Granada: Aarón Escandell, Víctor Díaz, Nehuén Pérez, Germán, Carlos Neva, Eteki, Montoro, Soro, Antonio Puertas, Fede Vico, Jorge Molina.

FC Barcelona: Neto, Sergi Roberto, Araújo, Lenglet, Junior, Pjanic, Busquets, Pedri, Dembélé, Messi y Braithwaite.

Hora para ver el partido

El encuentro arrancará a las 21:00 hora local de España. Para Estados Unidos, podrán ver el partido a partir de las 12:00 hora del pacífico, 15:00 hora del Este, 14:00 p.m. del Centro.

¿Cómo ver el partido?

Los aficionados de FC Barcelona en Estados Unidos podrán seguir el encuentro en vivo por medio ESPN+ de acuerdo a Live Soccer.

En los Estados Unidos, el partido no se transmitirá por televisión, pero cualquiera que este en los EE.UU. puede ver el encuentro entre el Granada vs Barcelona y todos los partidos de la Copa del Rey en ESPN+:

ESPN +

Además de los partidos de la Copa del Rey, ESPN + también tiene cobertura en vivo de FA Cup, Carabao Cup, EFL, Bundesliga, Serie A, DFL Supercup, Bundesliga 2, MLS y otros deportes en vivo. También incluye todos los documentales 30 por 30 y contenido original adicional (tanto en video como escrito), todo por $5.99 por mes.

O, si también desea Disney + y Hulu, puede obtener los tres por $12.99 por mes, lo que equivale a aproximadamente un 31% de ahorro:

Obtenga ESPN +, Disney + y Hulu

Una vez registrado en ESPN +, puede ver el partido del Granada vs. FC Barcelona en vivo en la aplicación ESPN en su Roku, Roku TV, Amazon Fire TV o Firestick, Apple TV, Chromecast, PlayStation 4, Xbox One, iPhone, teléfono Android, iPad o tableta Android . O puede verlo en su computador a través de ESPN.com.

