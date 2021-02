Messi firmó su gol 650 con el Barça [VIDEO]

En el partido del domingo, frente al Athletic Club, por el partido de la Liga, el capitán del FC Barcelona, Lionel Messi marcó en el Camp Nou, su gol 650 gracias a un impresionante tiro libre.

El argentino provocó un tiro libre cerca del área, luego de una falta que el árbitro Mateu Lahoz no dudó en pitar. Leo Messi acomodó el balón, dio un paso adelante y lanzó un brillante disparo por encima de la barrera, pasando al portero Unai Simon y al defensa Yeray Álvarez en la portería.

"How much is that worth? Priceless!" 🔥 A sublime MESSI free-kick puts Barcelona in control against Athletic Club.#BarçaAthletic

Pero mirá lo que pasa cuando lo hacen enojar.. pic.twitter.com/aMX301niPY — Museo Messi (@MuseoMessi) January 31, 2021

El jugador de 33 años se había acercado a la portería rival en los primer minutos del inicio del partido. El capitán recibió una balón a puerta gracias a Antoine Griezmann después de solo cinco minutos de partido, pero Simon le negó el gol. Messi también volvió a acercarse a la portería rival, cuando le quedó un rebote en el pecho luego de un disparo de Miralem Pjanic justo por encima del larguero a corta distancia.

El gol significa que Leo Messi tiene ahora 12 goles en lo que va de temporada en La Liga, solo Youssef En-Nesyri del Sevilla y su excompañero Luis Suárez tienen más goles marcados en la máxima categoría española en lo que va de este 2020-21.

Messi fue titular

Leo Messi volvió a la titularidad con el equipo, en el partido de Liga, después de perderse el último encuentro liguero del Barcelona contra Elche debido a una sanción. El capitán fue expulsado con la tarjeta roja en la final de la Supercopa de España frente al Athletic.

El técnico Ronald Koeman volvió a poner al argentino en su once inicial, pero esta vez, no pudo contar con el mediocampista Sergio Busquets por sanción. Pjanic ocupó el lugar del internacional español en la alineación inicial.

Sin embargo, Sergio Busquets vio el partido desde las gradas del Camp Nou.

Leo Messi saltó al terreno de juego tras ser noticia en los titulares deportivos de todo el mundo tras un informe filtrado sobre su contrato en el diario El Mundo. El diario español reveló detalles del contrato del capitán con el Barcelona que supuestamente tiene un valor de 555.237.619 euros.

El Mundo today, what a bomb. Leo Messi’s contract with Barcelona revealed on front page 🔴👇🏻 @elmundoes – €555,237,619 contract [4 years]. – €138m per season fixed + variables. – €115,225,000 as ‘renewal fee’ just for accepting the contract. – €77,929,955 loyalty bonus. pic.twitter.com/FK3I34hJta — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) January 31, 2021

Pese a esto, el club ha negado estar involucrado en la filtración del documento, y ha confirmado que emprenderá acciones legales contra el periódico, mientras que Leo Messi está “herido y decepcionado” por estos hechos.

Los aficionados reaccionan al “invaluable” precio de Messi

Sin duda, el enorme contrato de Messi con el FC Barcelona ha despertado mucho interés en los seguidores del fútbol, pero los fanáticos dejaron en claro que sienten que el capitán vale cada centavo que se le ha pagado de su jugoso contrato después de marcar el hermoso gol del tiro libre con el club.

A €555 million contract? Messi is priceless. — Roy Nemer (@RoyNemer) January 31, 2021

That goal showed why Lionel Messi is *priceless*. — Omar Hawwash (@OmarHawwashBG) January 31, 2021

Messi is like, "Sorry, how much am I worth?" 1-0 Free kick beauty. — kevinwilliams (@kevvwill) January 31, 2021

El economista Marc Ciria también defendió al capitán después de que salieran a la luz publica los detalles de su contrato destacando cuántos ingresos genera para los catalanes, según informó Sport.

Messi es la parte más fundamental de los ingresos habituales que tiene el Barça. Estoy analizando cuánto dinero genera para el club y la cifra está entre 250 y 300 millones de euros. Si su sueldo es de 140 millones de euros anuales, el Barça gana al menos 100 millones de euros.

El último gol marcado por Messi da cuenta de la buena racha goleadora que tiene el jugador de 33 años. El argentino suma ahora ocho goles y dos asistencias en sus últimos ocho partidos con el Barcelona. La victoria del Barça sobre el Athletic hará que los hombres de Koeman se igualen a puntos con el Real Madrid en la tabla de clasificación.

Los Blancos sufrieron una sorpresiva derrota de 2-1 ante el Levante el día sábado, lo que significa que el Barça puede superar a sus eternos rivales en la tabla y pasar al segundo lugar si siguen sumando de atres puntos en el Camp Nou.

