[Video] Gonzalo Higuaín mete su primer golazo con la camiseta del Inter Miami

El delantero argentino, Gonzalo Higuaín, tuvo su estreno en la red en el Inter Miami mediante un golazo de tiro libre en la victoria 2-1 de su equipo ante Red Bull New York.

El tanto marcado por el ex atacante de River Plate, Real Madrid, Napoli y Juventus, entre otros equipos en los que dejó su huella, significó la victoria para el equipo de Miami; Omir Guadalupe Fernandez Mosso abrió el marcador para los locales y Matías Pellegrini había puesto el empate parcial para quienes se llevaron los 3 puntos.

De esta manera el equipo dirigido técnicamente por el entrenador uruguayo Diego Alonso cortó una racha negativa de tres derrotas al hilo.

Vale recordar que a pesar de sus pasos goleadores en todos los equipos en los que participó, Pipita no es un especialista en los remates de tiro libre, algo que le da más mérito aún al tanto marcado el pasado miércoles ante Red Bull New York.

Un debut complicado

Hace unos pocos días, el delantero argentino había tenido un estreno difícil en el Inter Miami, en la que su equipo sufrió una dura derrota por 3 a 0 ante Philadelphia Union, en la que Higuaín marró un penal.

En su debut en la MLS, Higuaín tuvo el descuento para Inter Miami (último en 13PJ) ante Philadelphia Union (3º) y desperdició un penal. El noruego Glesnes (#5) se lo festejó en la cara y cuando el alemán Wagner (#27) parecía imitarlo, Pipita reaccionó.pic.twitter.com/U9yD0SMsp0 — Lucas Beltramo (@LucasBeltramo) September 28, 2020

Cuando su equipo perdía por 2-0, el ex Juventus falló la pena máxima, motivo por el que explotaron las redes sociales con los habituales memes.

La pregunta que molestó al argentino

El momento más complicado en su estancia en el equipo del sur de la Florida lo vivió cuando un periodista le preguntó sobre la ausencia en la nómina de futbolistas convocados por Lionel Scaloni en la Selección Argentina.

GONZALO HIGUAÍN

Se molestó 😡 con un colega ante la pregunta, si su ilusión era volver a la selección argentina 🎥 InterMiamiCF pic.twitter.com/AWy7biJTem — Alonso El Inca (@alonso_inca) October 2, 2020

“Yo renuncié a la Selección, no voy a la Selección, dije que no iba más hace un año, ¿cuál es la pregunta?.Con todo respeto, como periodista que sos, yo hace un año que no voy a la Selección, no es que tengo ilusión o no. Yo siento que que no puedo darle más a la Selección, por eso no voy más. Está respondida la pregunta”, concluyó.

El mejor pagado de la Major League Soccer

Según se supo a través del periodista especializado en la materia, Nicolo Schira (Transfer Markt), Higuaín recibirá 8.8 millones de dólares anuales en su estancia en el equipo hasta diciembre de 2022.

Done deal! Gonzalo #Higuain to #InterMiami as a free-agent. He has signed a contract until December 2022 (€7,5M/year). #transfers #MLS — Nicolò Schira (@NicoSchira) September 13, 2020

De está manera, Higuaín se convirtió en el futbolista mejor pagado de la MLS superando a Michael Bradley (Toronto FC, 6.5 millones de dólares anuales).

LEER MÁS: FC Barcelona presentó a su nuevo refuerzo: ¿de quién se trata?

Sigue Real Madrid AhoraMismo en Facebook

Sigue FC Barcelona AhoraMismo en Facebook