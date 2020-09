Inter Miami presenta oficialmente a Gonzalo Higuaín

Ya es un hecho. Este viernes el Inter de Miami de la Major League Soccer, la liga de fútbol más importante de Estados Unidos, ha presentado de manera oficial al jugador argentino, Gonzalo Higuaín, quien viene proveniente del fútbol europeo, tras su paso por la Juventus de Turín. El delantero se une al equipo de David Beckham como agente libre para convertirse en el tercer jugador franquicia que debutará en el fútbol estadounidense.

De esta manera el ‘Pipita’ quien tuvo un paso explendido en la Liga española con el Real Madrid donde ganó tres títulos de Liga y luego triunfó en Italia consiguiendo tres Serie A de Italia, comienza a darle cierre a su carrera futbolística al llegar a la MLS con 32 años de edad.

Por medio de las redes sociales de Inter Miami han publicado la presentación oficial de un fichaje estrella y de calidad como lo es Higuaín. Paul McDonough, Director Deportio del Inter Miami CF expresó que era un placer el fichaje de un jugador tan exprimentado como Gonzalo. “Nos complace cerrar un trato con Gonzalo y sumar a un goleador experimentado y exitoso, que se ha destacado en los mejores equipos y ligas del mundo. Nuestro grupo de propietarios siempre ha dicho que nuestro objetivo es no solo traer jugadores de élite al Inter Miami, sino también buenas personas que comparten nuestra ambición y aspiración de hacer historia en el fútbol norteamericano, y estamos seguros de haberlo encontrado en Gonzalo”.

De esta manera, el argentino rescinde de su contrato con la ‘Vecchia Signora’ para firmar hasta 2022 con los de la Florida, por un salario de 8,8 millones de dólares al año, convirtiéndose así en uno de los mejores jugadores pagos de la historia de la MLS.

De acuerdo a declaraciones recogidas en futboltotal.com, Gonzalo dijo estar muy agradecido con el club, y que se encontraba en la búsqueda de una nueva experiencia en su carrera deportiva. “Quiero agradecer al Inter Miami el esfuerzo que ha hecho para ficharme. Creo que será una hermosa experiencia en mi vida. Es lo que estaba buscando: una nueva experiencia, una nueva liga y una hermosa ciudad. Estoy muy feliz de estar aquí y que sea oficial. Mi objetivo es intentar transmitir toda la experiencia que adquirí en Europa y ayudar a que el equipo crezca. Me siento bien, me siento completo como jugador. Individualmente, mi objetivo es demostrar que puedo contribuir y seguir jugando un gran futbol aquí, y espero poder lograrlo porque tengo todas las herramientas necesarias para tener éxito. El Inter Miami es un equipo en construcción, pero ya hay una buena base para alcanzar metas importantes”, afirmó el futbolista en el comunicado publicado por el equipo.

Además de confirmar su fichaje, el Inter Miami ha dado a conocer que el Pipita usará el dorsal número 9, jersey que ya se encuentra disponible por medio de la tienda online del club. La camiseta viene en diferentes hormas, estilos y precios. Puede ver la indumentaria oficial aquí.

