¿El mejor gol del año? Le pega desde 72 yardas y el portero queda en ridículo – VIDEO

La primera jornada de la Copa Conmebol Libertadores 2023 arrojó el que quizás sea uno de los mejores goles de la presente edición, ya que será muy difícil que alguien supere la espectacular definición de Matías Rojas, futbolista del Racing Club de Argentina. Al notar que el portero rival jugaba adelantado en el campo, el paraguayo recibió un balón, levantó su cabeza y ensayó un remate tan preciso como impactante, el cual se clavó en la portería del Ñublense chileno para poner el 0-1 parcial de la visita.

Rojas, de 27 años, no lleva el dorsal número “10” de Racing por mera casualidad. Sin dudas es uno de los futbolistas más habilidosos de la plantilla que dirige Fernando Gago, gracias a su destreza, agilidad y remate de media y larga distancia. Por ello mismo, no parece ser una sorpresa que el paraguayo convierta goles partido tras partido. Sin embargo, el que anotó este miércoles se destaca por sobre cualquier otro de su carrera.

Cuando corrían 15 minutos de juego, el peruano Paolo Guerrero pivoteó el balón para la llegada de frente de Rojas, que realizó un control orientado con su pie derecho, levantó la cabeza para visualizar la posición del portero uruguayo Nicola Pérez y realizó un potente remate desde 66 metros -72 yardas-.

La locura que imaginó y ejecutó Matías Rojas.pic.twitter.com/rAmWww9igu — VarskySports (@VarskySports) April 6, 2023

“Rojas que le da de lejos, pelota larga que va al arcoooooo… ¡¡¡Goooool!!!”, exclamó el periodista argentino Mariano Closs en su relato para Star+, mientras Rojas corría hacia uno de los costados de la cancha para celebrar la increíble anotación.

Gracias al golazo de Rojas, Racing tomó la delantera en el marcador que finalizaría con un 0-2 a favor de “La Academia”, tras el segundo gol convertido por el peruano Guerrero. De esta manera Racing, junto a Aucas de Ecuador, lideran el Grupo A de la Copa Libertadores 2023 con 3 puntos, mientras que Flamengo de Brasil y el Ñublense chileno continúan sin unidades.

Matías Rojas confesó que había soñado con un gol de mitad de cancha antes de convertirlo ante Ñublense

Al final del partido y con los tres puntos en el bolsillo, Rojas habló con la transmisión oficial de la Copa Conmebol Libertadores y reveló cómo se inspiró para anotar el gol antológico ante Ñublense de Chile.

Matías Rojas en #ESPN: 🗣️ "ME NACIÓ LA IDEA DE PATEAR AL ARCO, INTENTÉ Y SE DIÓ".pic.twitter.com/3lr2TREMTJ — Racing Radio (@RacingRadioClub) April 6, 2023

“Nace cuando levanto la cabeza en el partido pasado que le había metido un pase largo a Gabriel Hauche y el arquero estaba adelantado. En la semana viendo la misma jugada me nació la idea de patear al arco. Al levantar la mirada hoy el arquero estaba un poco afuera, entonces intenté y se dio”, explicó Rojas, visiblemente satisfecho por su producción y la del resto del equipo.

Rojas hizo referencia al encuentro por la fecha 9 de la Liga Profesional de Fútbol (LPF) de Argentina disputado el sábado pasado: Rojas quiso asistir a Hauche desde atrás de la mitad de la cancha, pero el arquero de Huracán, Lucas Chaves, estuvo atento al movimiento e e interceptó el pase.

“El mejor que relaté”: la confesión del relator Mariano Closs sobre el golazo de Matías Rojas

A pesar de la importante cantidad de partidos relatados a lo largo de su ya extensa carrera, el relator argentino Mariano Closs no salía del asombro este jueves por el golazo de Matías Rojas. Y durante la emisión de “F12”, el programa que conduce por la cadena ESPN, sostuvo que es la anotación más lindo que le tocó relatar.

#ESPNF12 | #ESPNenStarPlus "DEBE SER EL MEJOR GOL QUE RELATÉ" Mariano Closs quedó fascinado por el golazo de Matías Rojas ante Ñublense. ¡Atención a lo que dijo! Mirá Fútbol 12 en vivo, acá –> https://t.co/fBEuoSHyvT pic.twitter.com/oUUEqotQFd — ESPN Fútbol Argentina (@ESPNFutbolArg) April 6, 2023

“Esto para el día de mañana si me preguntan qué gol fue el más bonito que relataste. ‘El de Matías Rojas’. Tengo muchísimos hermosos, pero éste…”, reconoció Closs ante la atenta mirada de los panelistas. No obstante, subrayó: “Este tuvo la desgracia de no contar con el público de Racing porque fue visitante. Si esto es en Avellaneda, el estadio se cae, yo bajo y le doy un abrazo”.

