El gol histórico que marcó Gavi para superar a Messi [VIDEO]

El centrocampista de 17 años del FC Barcelona, Gavi, anotó su primer gol con los catalanes con algo de estilo contra el Elche en La Liga el sábado 18 de diciembre en el Camp Nou.

El joven hizo un giro brillante para superar a Omar Mascarell y luego se sentó en Enzo Roco antes de disparar un tiro raso preciso que superó al portero Edgar Badia y entró en el poste, como lo muestra ESPN.

El gol de Gavi puso el 2-0 al Barcelona tras una brillante salida de los de Xavi. Ferran Jutgla ya había abierto el marcador en su debut senior. El jugador de 22 años se dirigió a casa con un saque de esquina a los 16 minutos para dar la ventaja a los anfitriones.

Jutgla y Gavi formaban parte de un XI inicial del Barça de aspecto juvenil que también incluía a Ez Abde, Nico González, Eric García, Ronald Araujo y Frenkie de Jong.

Xavi se quedó sin muchos jugadores para el partido por lesión y enfermedad. Ansu Fati, Martin Braithwaite, Pedri, Sergi Roberto, Sergino Dest y Yusuf Demir fueron todos descartados, mientras que Gerard Piqué se perdió el partido por sanción.





Jutgla impacta en Barcelona

Las lesiones de ataque del Barcelona hicieron que Xavi le diera a Jutgla la oportunidad de impresionar y él la aprovechó con ambas manos. El atacante en realidad tenía el balón en el fondo de la red después de solo dos minutos, pero vio su esfuerzo descartado por un ajustado fuera de juego.

⚽ Primer gol de Gavi y Ferran Jutglà con el primer equipo 👏 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) December 19, 2021

Jutgla había jugado su camino a la contienda con un gol a mitad de semana durante el choque amistoso del Barcelona con Boca Juniors en Arabia Saudita. El joven de 22 años marcó el único gol del Barça en el empate 1-1 en la Copa Maradona. Boca pasó a ganar en los penales.

Luego, el joven siguió con un gol de debut contra Elche que podría traer más oportunidades para el primer equipo, especialmente debido a las ausencias en el ataque. La decisión de Xavi de seleccionar a Jutgla por delante de otras opciones como Luuk de Jong y Philippe Coutinho también es reveladora.

Los jóvenes de Barcelona alcanzan lugares emblemáticos

Los dos goles vieron a los dos jóvenes del Barcelona anotar puntos de referencia. Jutgla es el tercer jugador más rápido en marcar en su debut con los catalanes este siglo después de Sandro Ramírez (a los 12 minutos) y Eider Gudjohnsen (a los 13 minutos), según Opta.

Mientras tanto, Gavi se ha unido a sus compañeros adolescentes Ansu Fati, Nico González y Ez Abde en las redes esta temporada. Opta señaló que el Barça ha tenido más jugadores jóvenes en el marcador esta temporada que cualquier otro equipo en la máxima categoría de España.

4 – Gavi 🇪🇸 is the fourth player born in 2000 or later to score for @FCBarcelona in @LaLigaEN this season, after Ansu Fati 🇪🇸 (3), Nico González 🇪🇸 (1) and Ez Abde 🇲🇦 (1), the most of any team in the competition in 2021/22. Premiere. pic.twitter.com/BGdJPlj99S — OptaJose (@OptaJose) December 18, 2021

Gavi también se convirtió en proveedor para preparar a Nico para el ganador en el minuto 85. El Elche había marcado dos goles en dos minutos en la segunda parte para nivelar el juego antes de que el suplente Nico anotara al ganador con un disparo raso desde dentro del área de penalti.

La aparición esta temporada de Gavi, Nico y Abde para unirse a las estrellas adolescentes Pedri y Ansu Fati en el primer equipo sugiere que el futuro es realmente brillante para Barcelona y Xavi.

El Barcelona ya se ha movido para asegurar el futuro a largo plazo de Gavi, según informó el experto en fichajes Fabrizio Romano. Los catalanes le han ofrecido al adolescente un contrato de cinco años y las conversaciones podrían concretarse pronto.

