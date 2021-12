El Barça molesto por el comportamiento de Ousmane Dembelé

El futuro de Ousmane Dembélé en el FC Barcelona sigue siendo incierto, con el delantero sin contrato en el verano, y el jugador de 24 años parece haber molestado a los jefes del club con sus últimas acciones.

El francés no se presentó a la rueda de prensa de despedida de Sergio Agüero el lunes 13 de diciembre en el Camp Nou y también se perdió una visita de plantilla al Espai Barça Exposición para conocer el futuro del estadio Camp Nou, según informa Joan Vehils en Diario Sport.

La ausencia de Dembélé en ambos eventos ha sido recibida con una “ira generalizada” por parte de los ejecutivos del club, que se dice que están “cabreados” con el delantero.

No es el primer equipo que Dembélé ha molestado a los jefes del Barça. Los catalanes se vieron obligados a pedir disculpas en julio de 2021 después de que surgiera un controvertido video de Dembélé y Antoine Griezmann apareciendo para burlarse del personal asiático en un hotel.

Hiroshi Mikitani, director ejecutivo del patrocinador del club, Rakuten, también se enfadó con el video y escribió en las redes sociales sobre las acciones “inaceptables” y su intención de “protestar formalmente” ante el club.

La conferencia de prensa de Agüero fue un asunto emotivo, ya que el argentino anunció que se peritaba del fútbol a los 33 años por una afección cardíaca.

The most emotional video you'll see today@aguerosergiokun's full retirement speech pic.twitter.com/JTJ92Jf4KJ

— FC Barcelona (@FCBarcelona) December 16, 2021