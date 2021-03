[VIDEO] El tremendo golazo por la escuadra de Dembelé ante el Sevilla

Ousmane Dembelé anotó un golazo para el Barcelona el miércoles para poner a los catalanes 1-0 arriba en el partido de vuelta de semifinales de la Copa del Rey contra el Sevilla en el Camp Nou.

El Barça llegó al partido con un 2-0 abajo del partido de ida, pero redujo a la mitad el déficit en el minuto 12 cuando el francés marcó un golazo por la escuadra desde fuera de área.

Dembelé suma ahora dos goles en dos partidos contra el Sevilla, ya que también anotó ante los andaluces en la victoria por 2-0 en La Liga en el Estadio Ramón Sánchez-Pizjuán.

El técnico Ronald Koeman optó por quedarse con el mismo equipo que venció al Sevilla el sábado en el choque de la Copa del Rey. El técnico holandés volvió a seleccionar a tres centrales: Gerard Piqué, Oscar Mingueza y Clement Lenglet. Jordi Alba y Sergiño Dest volvieron a actuar como laterales.

Pedri volvió a jugar como titular pese a lesionarse el sábado. Frenkie de Jong y Sergio Busquets lo acompañaron en el centro, mientras que Dembélé volvió a acompañar a Lionel Messi en ataque.

Antoine Griezmann no salió como titular. El ganador de la Copa del Mundo se vio obligado a conformarse con un lugar en el banquillo por tercer partido consecutivo.

El gol de Dembelé significa que ahora ha marcado en dos partidos consecutivos por primera vez esta temporada. También ha marcado cuatro veces contra los andaluces desde que llegó al Barcelona procedente del Borussia Dortmund en 2017.

Ousmane Dembélé has now scored the opener against Sevilla for the second time in a week – his 4 career goals against them is now the most he's scored against a single club.

