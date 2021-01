[VIDEO] Tremendo gol desde el córner de futuro crack del Barcelona

La estrella del Barcelona Alex Collado tuvo un chispazo de magia el domingo en la victoria por 4-0 para el filial en el Estadi Johan Cruyff, anotando el último gol del equipo directamente desde un córner.

Es raro ver goles ‘olímpicos’, el término que se le da a un tiro directo desde una esquina, un tanto que Collado no olvidará jamás.

💥 @acollado_ scores from a corner kick in the 50th game played at the Estadi Johan Cruyff!

Good start to 2021, @FCBarcelonaB! 💪🟦🟥 pic.twitter.com/sTnL6tMiz1

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 10, 2021