Los Giants suman a receptor de 26 años, ex pro-bowler de los Rams

Luego de la derrota de los Giants frente a los Chiefs el lunes por la noche, el equipo terminó aún más limitado en su juego aéreo y en equipos especiales de lo que ya estaba, por lo cual optaron por reforzar ambas áreas con solo una contratación. El miércoles 3 de noviembre, New York sumó al ex receptor abierto de los Rams, Pharaoh Cooper, al equipo de práctica.

Cooper, de 26 años, fue seleccionado en la cuarta ronda del draft 2016 por los Rams luego haber sido seleccionado al equipo principal All-SEC durante su tiempo en South Carolina. Su mejor temporada como profesional fue en 2019 con los Cardinals, cuando sumó 25 recepciones por 243 yardas. Sin embargo, Cooper podría ser aún más valioso devolviendo patadas. En 2017, Cooper terminó primero en promedio de yardas por devolución (27.4) y segundo en yardas totales (949) y fue seleccionado al Pro Bowl para la NFC. Y fue solo uno de siete jugadores en anotar una anotación por esa vía, luego de recorrer 103 yardas.

Junto a Cooper, Alex Bachman también se sumará al equipo de práctica. Al igual que el recientemente contratado David Sills, Bachman se ha convertido de alguna manera en uno de los preferidos de la afición durante los últimos dos períodos de entrenamientos en East Rutherford, en los cuales se jactaba de su habilidad de librarse de los defensores. Contratado como agente libre luego del draft en 2019, el ex jugador de Wake Forest terminó su carrera universitaria sumando 82 recepciones por 1,162 yardas y 10 anotaciones. Los Giants también experimentaron con el ex Demon Deacon en patadas de devolución, aunque solo sumó 14 devoluciones (de kickoff y de despeje) durante sus cuatro años en Wake Forest.

Sterling Shepard podría estar fuera de acción hasta la semana de descanso

Las contrataciones de Cooper y de Bachman son consecuencia de las lesiones de Sterling Shepard, Kadarius Toney y Dantes Pettis durante la derrota del equipo en la semana ocho. Según Jordan Raanan, de ESPN, se espera que Shepard “quede fuera de acción por un tiempo” con una lesión en el cuádriceps y podría estar sin jugar hasta la semana de descanso de los Giants en la semana diez.

El slotback principal del equipo ha brillado cuando ha estado sano, y lidera al equipo con 32 recepciones. Sin embargo, las lesiones siguen plagando a Shepard, como lo han hecho durante la mayor parte de su carrera. Su lesión más reciente es la tercera en la parte inferior de su cuerpo en esta temporada. Sus tendones han hecho que se pierda tres de los últimos cinco partidos de los Giants.

Las lesiones de los receptores abiertos se siguen acumulando

Toney, quien ha estado lidiando con una lesión en el tobillo, se lesionó el pulgar frente a los Chiefs. La selección de primera ronda del draft 2021 ha tenido momentos electrizantes en la temporada, y lidera a los receptores de los Giants con 343 yardas aéreas. Sin embargo, ha jugado esporádicamente en ofensiva ya que solo ha participado en el 57% de las jugadas ofensivas desde la victoria del equipo frente a los Saints en la semana cuatro.

“Sé que a K.T. lo pisaron”, dijo el entrenador Joe Judge acerca de su receptor novato. “Parece que se le hizo un tajo muy grande en la mano, pero pudo volver a jugar. No me han informado de su situación todavía, así que no sé si estará limitado esta semana. Pero parece que se recuperó”.

Pettis dejó el campo de juego en la primera mitad con una lesión en el hombro luego de intentar recuperar un balón que perdió en una devolución de despeje. Recordman de la NCAA con nueve anotaciones en devoluciones de despeje, Pettis había reemplazado a Jabrill Peppers en devoluciones de patada luego de que el principal regresador de despejes y profundo titular haya quedado afuera por el esto de la temporada como consecuencia de una lesión en la rodilla.

