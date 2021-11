FOTO: Delantero del Ajax luce un yeso en su pene tras partido de Champions League

El jugador serbio Dušan Tadić le dio un nuevo significado al “darlo todo” para anotar un gol en la victoria del Ajax en la UEFA Champions League.

En el proceso, pagó un alto precio por su sacrificio. En el partido en el que el Ajax venció al Borussia Dortmund, el capitán terminó chocando con el poste del arco a fin de marcar el empate.

Durante la celebración del gol, se vio a Tadić muy dolorido pero lo que vendría después fue lo que generó más comentarios.





“Jugamos muy mal en la primera parte. Fuimos descuidados y perdimos el balón muy fácilmente. Nosotros no jugamos así”, le dijo a De Telegraaf. “Mejoramos después del entretiempo. Jugamos más rápido y estuvimos más tranquilos con la pelota. Era muy importante conseguir el 1-1.”

El gol del serbio ayudaría a sacar el barco del Ajax a flote, ya que 11 minutos después el ex delantero del West Ham Sebastian Haller convirtió el 2-1.

Y luego el ex hombre del Everton Davy Klaassen selló la victoria en el minuto 93.

Las fotos del yeso se volvieron virales

Cuando el equipo regresó a Amsterdam, las imágenes de Tadić comenzaron a emerger en las redes sociales. Al salir del avión, se vio a Tadić caminando con un yeso en el pene y un cabestrillo que lo sostenía.

Así anda Dušan Tadić. La última vez que vimos algo similar fue cuando @emaherrera09 salía de sus típicas jornadas contra @Leaobutron. pic.twitter.com/YLw4DTN8F2 — Rimenses Podcast (@RimensesPodcast) November 5, 2021

Su imagen se volvió viral en las redes sociales y el jugador salió a minimizar la situación con un par de tweets muy graciosos.

Tadić bromeó en las redes sociales diciendo que “se necesitaron pelotas para ganar el Dortmund. Espero que el poste esté bien. Vamos Ajax.”

It takes some balls to win in Dortmund.

Hope the post is ok. 🍒😉 COME ON AJAX! ❌❌❌ pic.twitter.com/oqCojIYVGy — Dušan Tadić (@DT10_Official) November 3, 2021

Hubo otra publicación en la que el goleador bromeó al decir: “Te deseo una buena recuperación, amigo… 😜”

Wishing you a quick recovery my friend… 😜 https://t.co/T97BoAQg8y pic.twitter.com/7VupcviyzY — Dušan Tadić (@DT10_Official) November 3, 2021

A fin de cuentas, el jugador de 33 años hizo todo lo que pudo para ayudar a su equipo y lograron obtener los tres puntos. Una victoria de 3-1 hizo que el Akjax siga estando perfecto en el Grupo C y clasificados para los octavos de final de la Champions League. Por su parte, Dortmund está en segundo lugar con 6 puntos, lo que lo obliga a jugar contra Sporting Lisbon que también tiene 6 puntos para sellar su pase a octavos de final.

¿Cuándo volverá?

Con respecto a Tadić y su estado para jugar este domingo contra Go Ahead Eagles, parece que estará disponible. “Estoy bien. Soy fuerte ahí”, dijo Tadić en tono jocoso cuando le preguntaron cómo se encontraba. Obviamente, la palabra final la tendrá el entrenador Erik Ten Hag, pero todo apuntaría a que al menos estará en el banco este fin de semana.

El Ajax se encuentra primero en la Eredivisie con 26 puntos, solo dos más que sus rivales PSV.

