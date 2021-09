Getafe vs Atlético de Madrid: Hora y Cómo ver el Live Stream

Getafe recibe la visita del Atlético de Madrid en el Coliseum Alfonso Pérez en Madrid en un encuentro correspondiente a la sexta fecha del fútbol español. Este cotejo ve a dos equipos que vienen de obtener resultados desfavorables e intentan encaminar sus respectivas campañas.

Previa Getafe vs Atlético de Madrid

Getafe está luchando por mantener la categoría, y esta parte de la temporada los pone en una situación bastante precaria. Su segundo partido consecutivo contra un rival madrileño representa la continuación de un mal comienzo para los azulones.

La historia no es del todo benévola y tampoco estará de su lado dado ya que el equipo local aún no ha vencido al Atleti en la era de Diego Simeone. La última conquista para Getafe fue el 6 de noviembre de 2011 como local. Con Gregorio Manzano al mando del cuadro colchonero, el Getafe obtuvo la victoria por 3-2, lo que eventualmente ocasionaría la salida del entrenador del Atlético.

Aquellos días del “EuroGetafe” quedaron en el pasado y Michel sabe que necesita enderezar el barco rápidamente ya que su equipo tiene el peor registro ofensivo de La Liga (junto al Espanyol) con un sólo gol en su haber hasta el momento.

Asimismo, tampoco contará con los lesionados Eric Cabaco, Mauro Arambarri y Jakub Jankto para este partido.

Los fanáticos del Atlético Madrid están extremadamente decepcionados con el desempeño del conjunto en la etapa inicial de la temporada. Para ellos no es suficiente estar segundos después del Real Madrid sabiendo que en los papeles tienen al equipo más fuerte del fútbol español.

Los Colchoneros no contarán con João Felix, quien cumplirá una suspensión tras haber sido expulsado este fin de semana contra el Athletic Club.

Existe la posibilidad de que Simeone le de un descanso a Luis Suárez y sume al argentino del seleccionado Ángel Correa para aportar algo más de movilidad al ataque. Vale la pena recordar que el Atleti tendrá otro enfrentamiento entre semana la semana próxima en el marco de la Champions League.

Un jugador que podría pasar más tiempo en cancha es el francés Geoffrey Kondogbia, quien fue sacado el pasado fin de semana luego de recibir un golpe que le impidió continuar. Si el ex hombre del Valencia no pudiera formar parte, todo parece indicar que el mexicano de selección Héctor Herrera podría recibir el visto bueno de Simeone tras su buen desempeño en el medio el último fin de semana.

Thomas Lemar también se encuentra lesionado y se perderá este encuentro que están obligados a ganar si pretenden seguirle el ritmo al Madrid.

Probable XI de Getafe: David Soria, Mathías Oliveira, Jorge Cuenca, Dakonam Djené, Damián Suárez; Nemanja Maksimovic, Mauro Arambarri, Vitolo, Carles Aleñá; Enes Ünal, Jaime Mata

El probable XI de Atlético Madrid: Jan Oblak , Mario Hermoso, José María Giménez, Stefan Savic; Koke, Renan Lodi, Rodrigo De Paul, Marcos Llorente, Kieran Trippier; Ángel Correa, Antoine Griezmann

Historial: Partidos disputados:38. Victorias de Getafe: 4 (19 goles). Victorias de Atlético de Madrid: 26 (62 goles). Empates: 8.

