En Francia ya comienzan a criticar a Leo Messi: ¿Qué se dice de la estrella del PSG?

Las ilusiones de la fanaticada del PSG y la prensa esepcializada francesa han cambiad su parecer rápidamente sobre el rendimiento de Leo Messi en los últimos partidos en los que participado.

El debut de Leo Messi en el Parque de los Príncipes, además de dejar en la memoria colectiva lo ocurrido en el cambio del argentino en el tramo final, ya llegan las primeras críticas de los medios parisinos.

El diario Le Parisien, periódico que es casi la voz oficial del conjunto parisino, tituló una noticia refiriéndose a Messi como “intermitente” tras no haber conseguido marcar en la victoria ante el Lyon por 2-1.

El exjugador del Barcelona fue de más a menos, a tal punto de ser sustituido por Pochettino. Aunque a priori parecía una decisión técnica, el cambio se debía a unas molestias en la rodilla izquierda que arrastraba desde el Venezuela-Argentina del 3 de septiembre. “Messi se está marchitando. Cabeza cada vez más baja, camina y ya no pesa en el juego”, enfatiza Le Parisien en sus columnas para hablar del partido de Messi ante el Lyon.





Messi estuvo cerca de anotar su primer gol con su nuevo equipo el domingo, pero una gran parada de Anthony Lopes y el travesaño en un tiro libre evitaron que el argentino lo hiciera.

Pochettino con decisión complicada

Como a Messi, Le Parisien también ha tenido palabras para Pochettino, al cual consideran “atrevido” tras alinear a los cuatro fantásticos en ataque ante el Lyon y también por la gestión de la competencia entre Donnarumma y Keylor Navas.

Respecto al cambio de Messi, el rotativo parisino subraya que el entrenador pudo sustituirle para hacer ver que no se arruga ante nadie en el vestuario, aunque la decisión fue simplemente tomada por precaución. Ante el Brujas, Pochettino no titubeó para quitar a Paredes y Wijnaldum al descanso, así como poner a Kehrer de titular en el lateral derecho contra el Lyon, en un mensaje a Achraf de que no puede relajarse en la banda derecha.

El cuadro parisino quiso tranquilizar la situación y minimizar el tema al decir que Messi estaba sufriendo un dolor en su rodilla. Esto es un dolor que ha estado sintiendo desde que sufrió el golpe que recibió contra Venezuela en las eliminatorias mundialistas.

Más allá del golpe que sufrió, Messi pudo jugar el partido ante Bolivia, donde tuvo un triplete en el primer partido frente su público en el Estadio Monumental de Núñez.

Ahora se tendrá qe ver si Messi volverá a entrenar sin restricciones ya que el PSG tiene partido el miércoles contra el colero de la tabla, Metz. Después durante el fin de semana se verán las caras contra el Montpellier antes de enfrentar al Manchester City en Champions.

