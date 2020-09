Murió Gale Sayers: ¿Cómo murió la leyenda de la NFL y estrella de los Chicago Bears?

La leyenda de la NFL y el amado corredor de los Chicago Bears, Gale Sayers, murió a la edad de 77 años.

David Baker, CEO y presidente del Salón de la Fama del Fútbol Americano Profesional, compartió la noticia en un comunicado, el miércoles por la mañana.

“Todos los que aman el fútbol americano lamentan la pérdida de uno de los más grandes que jamás hayan jugado este Juego con el fallecimiento de la leyenda de los Chicago Bears, Gale Sayers”, dijo Baker en un comunicado difundido el miércoles. “Era la esencia misma de un jugador de equipo: tranquilo, modesto y siempre dispuesto a felicitar a un compañero de equipo por un bloqueo clave. Gale fue un hombre extraordinario que superó una gran cantidad de adversidades durante su carrera y vida en la NFL”.

“El ‘Kansas Comet’ irrumpió en escena en la Liga Nacional de Fútbol Americano y capturó la atención de todo Estados Unidos”, continuó la declaración de Baker. “A pesar de jugar solo 68 partidos de la NFL debido a una carrera acortada por lesiones, Gale fue un claro – y en la primera votación – miembro del Salón de la Fama por sus logros en el campo y por el hombre de carácter que fue en vida. Toda la familia del Pro Football Hall of Fame lamenta el fallecimiento de Gale. Nuestros pensamientos y oraciones están con su esposa, Ardie, y toda su familia. Siempre mantendremos vivo su legado para que sirva de inspiración para las generaciones futuras. La bandera del Salón de la Fama ondeará a media asta hasta que descanse en paz”.

Sayers fue una de las figuras deportivas más queridas de Chicago de todos los tiempos.

Junto con Walter Payton, Sayers le dio a los Bears dos de los mejores corredores que jamás hayan jugado ese deporte. Sayers ingresó a la NFL como novato en 1965, y pocos jugadores tuvieron tanto impacto en sus llegadas. Anotó 22 touchdowns ese año, incluidos seis en un juego, y aunque su carrera duró solo siete temporadas, su dureza, dotes físicas naturales y habilidades inigualables en el campo de fútbol, lo convirtieron en uno de los grandes de todos los tiempos de la NFL.

Lo que puede ser más impresionante es que no jugó mucho en dos de sus siete temporadas. Una serie de lesiones, incluida una de rodilla en 1968, lo mantuvieron fuera del campo mucho más de lo que le hubiera gustado.

Cuando pronunció el discurso de inducción al Salón de la Fama de Sayers en julio de 1977, una leyenda por derecho propio, George Halas, dijo lo siguiente sobre Sayers: “Si desea ver la perfección como corredor, es mejor que busque un película de Gale Sayers. Era poesía en movimiento. Nunca más se volverá a ver a alguien así”.

El impacto de Sayers fue increíble e innegable. Sayers fue uno de los primeros, si no el primer “back” completos en jugar. Antes de que Christian McCaffrey o Ezekiel Elliott se convirtieran en el prototipo de un corredor que lo hace todo, estaba Gale Sayers.

El jugador podía correr, atrapar y devolver patadas con el mejor de ellos, y a menudo lo hacía jugando en equipos de Bears muy, muy malos. Pocos jugadores en ataque o defensa fueron tan dinámicos o tan bien considerados.

Sayers también se convirtió en un ícono de la cultura pop cuando su amistad en la vida real con su ex compañero de equipo Brian Piccolo, se relató en la película Brian’s Song. Interpretada por Billy Dee Williams, la película de 1971 se centró en la amistad que los dos corredores compartían en el backfield de los Bears mientras Sayers apoyaba a Piccolo, (James Caan), quien luchaba contra un cáncer terminal. Piccolo murió en 1970 y Sayers se retiró en 1971.

Sayers había estado luchando contra la demencia durante los últimos años.



A lo largo de su carrera, Sayers acumuló 9,435 yardas totales, 4,956 yardas terrestres y 336 puntos totales anotados. Le sobreviven su esposa Ardie y otros familiares.

