Condenan a 11 años de cárcel a futbolista John Viáfara por narcotráfico

Luego de 2 años de haber sido arrestado, bajo señalamientos por tráfico de drogas, el exfutbolista Jhon Viáfara fue condenado a purgar 11 años de prisión.

Un tribunal del estado de Texas, Estados Unidos, que procesaba al antiguo integrante de la selección Colombia de fútbol, sentenció al exjugador de 42 años a una pena exacta de 11 años y tres meses por delitos relacionados con tráfico de drogas.

Así lo revelaron medios como el diario El Espectador, donde se aseguró que el viernes la corte pronunció la sentencia contra Viáfara, quien al principio de su detención defendía su inocencia.

Jhon Viáfara: ¿Por qué fue extraditado a Estados Unidos? – Noticias – El EspectadorEl exjugador del Once Caldas y de la Selección Colombia es solicitado por la Corte para el Distrito Este de Texas para que responda por presuntos hechos de conspiración para fabricar y distribuir drogas hacia Estados Unidos. Viáfara, por el momento, no ha aceptado los cargos ni se ha referido a su supuesta responsabilidad en… 2020-01-23T17:34:15Z

La revista Semana aseguró que John Viáfara, quien fue extraditado a Estados Unidos el 24 de enero del año pasado, se declaró culpable de las acusaciones de conspiración para enviar cocaína a ese país.

El citado medio manifestó que la corte determinó que el exjugador de fútbol era el encargado de coordinar las rutas de envío de la droga. Asimismo, manifestaron que John Viáfara era quien hacía los pagos de nómina a quienes usaban las lanchas para transportar la droga y a quienes hacían las valijas.

El diario El Tiempo citó al fiscal que llevó el caso, quien lamentó la manera en que el exfutbolista pasó de ser un afamado personaje de talla mundial a caer al servicio de las drogas.

“Lo tenía todo: fama mundial, riqueza y nivel profesional; a pesar de todo esto eligió usar su talento para promover la maldad del tráfico de drogas”, aseguró el fiscal Nicholas Ganjei, de acuerdo al citado medio.

Tras la captura de Viáfara en marzo del 2019, las autoridades colombianas explicaban que los tribunales estadounidenses acusaban al jugador de ser parte de una red de narcotráfico a la que le decomisaron más de 2.500 kilos de coca.

VideoVideo related to condenan a 11 años de cárcel a futbolista john viáfara por narcotráfico 2021-04-03T21:59:51-04:00

Antes de ser enviado desde Colombia a Estados Unidos en diciembre del 2019, Viáfara mencionó que fue él quien pidió mover su extradición.

“De lo único que me arrepiento es no haber puesto a Dios por delante de mis planes y mis proyectos”, seguró el exfutbolista al periódico La Patria, donde reiteró su inocencia.

“Cuando uno llega acá, no está acostumbrado a este voltaje. Lo primero que les pedí a los abogados era que me agilizaran todo para ir lo más pronto posible a solucionar el inconveniente. Acá en Colombia no tengo problemas, entonces pedí eso, agilizar”, aseguró en aquel entonces el futbolista.

El periódico Daily Mail destacó que la “exestrella de Saints y Pompey conspiró con miembros del Cartel del Golfo para enviar cargamentos de cocaína desde Colombia en lanchas rápidas a México” y destacó que el fiscal del caso, Nicholas Ganjei hizo una advertencia a los traficantes o a quienes piensan involucrarse en el negocio ilícito de las drogas.

JHON VIAFARA VIDEO CLIPVIDEOS FUTBOLISTAS COLOMBIANOS 2012-07-08T23:50:52Z

“Los traficantes deben tomar nota, sin importar quién sea usted; no importa en qué parte del mundo viva; Estados Unidos lo procesará si se une a una conspiración para enviar drogas a nuestro país”, mencionó el representante del ente acusador, al cerrar sus comentarios sobre Viáfara, quien en su exitosa carrera futbolística jugo en 10 equipos, entre ellos Portsmouth, Southampton, Once Caldas y el Pasto.

Sigue a AhoraMismo en Instagram