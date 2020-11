Villarreal vs Real Madrid: Hora y cómo ver el Live Stream

Si uno se guiara por la tabla de posiciones de la presente edición de La Liga de España, uno de los partidos que más promete en el inicio de la 10a jornada de dicho certamen es el que protagonizarán Villarreal y Real Madrid este sábado en el Estadio de La Cerámica.

Real Madrid, dirigido por Zinedine Zidane, llega a este encuentro en la cuarta ubicación y con 16 puntos, a tan solo dos unidades del Villarreal -hoy escolta del torneo- que conduce Unai Emery.

Antes del receso por fechas FIFA, el “Merengue” cayó estrepitosamente ante el Valencia por 4 a 1 y dejó pasar la oportunidad de acercarse a la sorprendente Real Sociedad, que marcha como único líder del certamen con 20 puntos. Por el contrario, el “Submarino amarillo” tuvo una actuación estelar frente a Getafe, de visitante, y lo derrotó a domicilio por un contudente 3-1.

"Estamos pensando en el encuentro de mañana y en hacer un buen partido."

“Estamos pensando en el encuentro de mañana y en hacer un buen partido”, declaró Zinedine Zidane este viernes durante la rueda de prensa previa al encuentro.

Consultado por el estado físico de Raphael Varane, que arrastra un golpe en uno de sus hombros, Zidane reconoció que “es verdad que no está al cien por cien porque no entrenó ayer y tiene un golpe”. No obstante, sin confirmar la alineación que presentará ante el Villarreal, “Zizou” aclaró: “Siempre está comprometido y quiere jugar”.

Por el lado del local, el DT Unai Emery admitió que “es un partido que nos va a exigir estar concentrados y dar el 100%”. Sin embargo, el español analizó: “La clave es dar el máximo hasta el minuto 90”.

"Es un partido que nos va a exigir estar concentrados y dar el 100%".

"Hemos generado ilusión y buenas sensaciones, pero esto es muy largo y debemos tener los pies en el suelo".

"La clave es dar el máximo hasta el minuto 90".

Luka Jovic, positivo de COVID-19

Ante la lluvia de bajas que sufre el Real Madrid, Zinedine Zidane recibió otra mala noticia este viernes al confirmarse el positivo al COVID-19 que arrojó el último testeo que se hizo Luka Jovic.

“El Real Madrid C. F. comunica que nuestro jugador Luka Jović ha dado resultado positivo en los test de COVID-19 realizados hoy viernes por la mañana”, reza el escueto comunicado difundido por la institución presidida por Florentino Pérez.

De esta manera, el delantero serbio de 22 años se ausentará en la visita de este sábado al Villarreal.

Benzemá, Casemiro y Militao se suman a las bajas del Real Madrid

Para colmo de males, a Zidane le suman las bajas del francés Karim Benzemá y de los brasileños Casemiro y Éder Militao, según informa la agencia EFE y otros importantes medios españoles.

Dicha fuente indica que Benzemá continúa con dolores en la cadera que le imposibilitan estar apto para visitar El Madrigal, por lo que Zidane optó por dejarlo fuera de la convocatoria y que se enfoque en el próximo cruce con Inter de Milán por la UEFA Champions League.

Zidane va en cuadro a Villarreal: sin Sergio Ramos, Benzema, Casemiro, Militao, Jovic, Valverde…

En tanto, Casemiro y Militao se perderán el compromiso por La Liga debido a que dieron resultado indeterminado en los últimos testeos de coronavirus.

