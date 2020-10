El entrenador del Barcelona denuncia que un jugador del Getafe lo insultó gravemente

El entrenador del Barcelona, Ronald Koeman, sufrió su primera derrota desde que asumió el mando del club el sábado después de que su equipo perdiera 1-0 el partido de La Liga contra el Getafe.

El resultado deja a los catalanes con solo siete puntos después sus primeros cuatro partidos y significa que el entrenador holandés tiene mucho que construir con su nuevo equipo.

Koeman ofreció su visión tras el partido en el Coliseum Alfonso Pérez.

“Tienes que reflexionar sobre lo que hicimos nosotros, en lo que hicimos en ataque. Fue difícil crear ocasiones. No creamos muchas. Algunas, pero por supuesto necesitábamos marcar goles.”

“Y luego hubo un mal momento en el campo, que fue el penalti, y luego sabes que será más difícil. Tuvimos un poco de mala suerte al final, el palo evitó algún gol, hoy no fuimos lo suficientemente buenos.”

El Barcelona fue derrotado en la segunda parte después de un gol de penalti de Jaime Mata. La pena máxima se pitó después de que Frenkie de Jong cometiera falta dentro del área sobre Djené, pero Koeman no quiso hablar sobre los árbitros del partido.

“No me gusta hablar del arbitraje, si ves el partido y ves las faltas y las tarjetas, cada uno puede opinar. Yo no quiero, no es un trabajo fácil el de los árbitros”.

“Después, hay un árbitro, dos asistentes, un cuarto árbitro y un VAR. No sé si tuvimos VAR esta noche, pero mirarse a uno mismo es lo más importante”.