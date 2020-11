Figura de la selección mexicana se desvive por jugar en el Barcelona: ¿De quién se trata?

Si bien su cabeza está puesta en el Napoli de Italia y los compromisos que deba afrontar con el seleccionado mexicano, Hirving Lozano se permite soñar y ha comunicado su deseo de vestir la camiseta del FC Barcelona en un futuro.

En diálogo con TV Azteca Deportes, el “Chucky” Lozano, de 25 años, no ocultó su devoción por el equipo de Leo Messi y compañía y dejó bien en claro a qué club le gustaría pasar cuando sea hora de dejar Nápoles.

“El Barcelona me gusta mucho y sería un sueño venir”, dijo el delantero del “Tri” durante la entrevista replicada este martes por Mundo Deportivo.

No obstante, Lozano sabe que un posible traspaso al elenco culé sería un tanto prematuro y ahora quiere demostrar todo su talento en la Serie A italiana. “Nunca se sabe qué pueda pasar en un futuro, apenas tengo confianza en el Nápoles pero sí me gusta el fútbol italiano, porque desde que estuve en el PSV quería estar en una Liga más competitiva”, confesó el ex Pachuca.

Aunque un tanto ambicioso, Lozano advirtió: “Pero ahora quiero un nuevo objetivo: el Barcelona me gusta mucho, pero lo mejor sería buscar un equipo en el que encaje bien”.

El Barça ya sondeó al “Chucky” Lozano

Tal como recuerda el diario Sport Hirving Lozano ya fue sondeado por el FC Barcelona cuando todavía era futbolista del PSV Eindovhen.

“Muchos clubes se interesaron y mi representante me dijo que había interés del Barça”, reveló la figura del “Tri” tras su participación en el Mundial Rusia 2018, donde convirtió el gol del histórico 1-0 sobre la Alemania que por ese entonces era el campeón reinante.

Y en esas mismas declaraciones, Lozano reconoció: “Para mí, sería un sueño venir en el futuro a este club -por el FC Barcelona-“.

Gol ante Japón para seguir sumando en el “Tri”

“Chucky” Lozano es uno de los integrantes de la nómina mexicana que convocó Gerardo “Tata” Martino para la gira por Austria, donde el “Tri” superó inicialmente a Corea del Sur por 3-2 y este martes venció 2-0 a Japón. Y Lozano, fiel a su estilo goleador, firmó el segundo grito azteca.

Bajo la intensa neblina que cubre al UPC-Arena (Graz, Austria), Lozano recibió una asistencia exquisita de Henry Martin (América de México) y no perdonó ante la salida desesperada del portero japonés.

Con esta victoria frente a los nipones, México cierra su temporada 2020 con dos alegrías y “Tata” Martino ya apunta todos los cañones a 2021, año en el que deberá disputar las Eliminatorias mundialistas para lograr la clasificación a Qatar 2022.

Y Lozano, de no mediar inconvenientes, será parte de ese equipo.

