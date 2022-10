¿Cómo ver el juego entre Florida vs Georgia en vivo?

Puede que ya no se conozca oficialmente como “El cóctel más grande del mundo”, pero sigue siendo uno de los juegos de rivalidad de fútbol americano universitario más convincentes del año. Una vez más, es hora de Florida vs Georgia, ya que los Bulldogs No. 1 buscan evitar la sorpresa y organizar un enfrentamiento masivo contra el invicto Tennessee el próximo fin de semana.

El juego (hora de inicio de las 3:30 p.m., hora del este) será televisado por CBS, pero si no tiene cable, puede ver una transmisión en vivo en Amazon Prime, Paramount+, FuboTV o DirecTV Stream, que vienen con una prueba gratuita. .

Aquí hay una guía completa sobre las diferentes formas de ver Florida vs Georgia en vivo en línea:

Previa del juego entre Florida vs Georgia

Los invictos Georgia Bulldogs se enfrentarán a los Florida Gators 4-3 esta semana, y los Bulldogs son los favoritos para ganar por más de tres touchdowns. Aún así, el entrenador en jefe de Georgia, Kirby Smart, sabe que será un “enfrentamiento emocionante”, dijo en su conferencia de prensa previa al juego (a través de Sic ‘Em Dawgs).

“Es otro enfrentamiento emocionante con estos muchachos en Jacksonville. Tengo mucho respeto por [el entrenador en jefe de Florida, Billy Napier]. Lo conozco desde hace mucho tiempo. Uno de los entrenadores más inteligentes que he conocido en términos de preparación y comprensión de lo que se necesita para ejecutar un programa, una organización. Creo que hace un trabajo fabuloso. Conozco a muchos tipos en su personal.

“Tengo mucho respeto por él. Y siendo el hijo de un entrenador de secundaria en este estado, crecimos de manera muy similar. … Es muy minucioso. Es un trabajador extremadamente duro. Gran esposo y padre. Es un buen líder de los hombres. Y supe desde la primera vez que llegó a Alabama, no sé en qué año fue, pero cualquiera que sea el año en que llegó allí, iba a ser realmente bueno porque prestó atención a los detalles. Tomó muchas notas. Era realmente inteligente. Sabías que estaba allí para aprender. Y creo que aprovechó el tiempo que pasó allí para mirar el fútbol desde una perspectiva diferente, tal vez de lo que miraba anteriormente. Y tuvo mucho éxito en la ULL. Que es una gran escuela, excelente ubicación, muchos buenos jugadores de fútbol. Pero ganaron muchos partidos de fútbol con él allí”, dijo Smart.

En su propia conferencia de prensa previa al juego (a través de On 3), Napier dijo que está entusiasmado con el desafío de enfrentarse a Georgia.

“Quiero decir, esta es la razón por la que entrenas fútbol americano universitario”, dijo Napier. “Cuando vienes a la Universidad de Florida para jugar en esta liga, para jugar en este tipo de juegos. Y ciertamente, ya sabes, este juego ha existido por un tiempo, ¿verdad? Entonces creo que, para mí, no sé, estoy bastante preparado para responder esa pregunta, porque estoy enfocado en tratar de preparar a nuestro equipo para que podamos jugar con confianza en el juego. Así que por eso vienes aquí. Este tipo de desafíos. La gente dijo que este es el único juego del año que no están apostando por ti”.

Continuó: “Quiero decir, creo que es por eso que el fútbol americano universitario es un gran juego, ¿verdad? Quiero decir, tienes que ser feroz. Pero no, quiero decir, creo que es un juego divertido. Ciertamente, ya sabes, tenemos mucha gente que siente pasión por sus equipos y tendremos nuestra parte justa en ese estadio el sábado, te lo prometo”.

El juego entre Florida vs Georgia comienza el sábado 29 de octubre a las 3:30 p.m. Este en CBS.

