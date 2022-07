Florida Cup 2022: ¿Cómo ver Arsenal vs Chelsea en vivo?

El Arsenal se enfrenta al Chelsea en la Florida Cup el sábado 23 de julio en Orlando.

Previa Arsenal vs Chelsea

En lugar de enfrentarse en su ciudad natal de Londres, el Arsenal se encuentra con el Chelsea en Orlando para un gran partido amistoso en la Copa Florida.

El Arsenal venció previamente al Orland City FC 3-1 el jueves 21 de julio en la Copa Florida. Eddie Nketiah rompió el empate 1-1 en la segunda mitad con un gol para el Arsenal. Reiss Nelson y Gabriel Martinelli también anotaron goles para los Gunners.

Arsenal vs Chelsea, 11 hours left. 🏟 Camping World Stadium, Orlando. pic.twitter.com/3w7lOsRv6v — Pys (@CFCPys) July 23, 2022

“Va bien, pero hay muchas cosas que mejorar”, dijo el entrenador del Arsenal, Mikel Arteta, a los medios de comunicación a través de Tribal Football.

“En términos de consistencia, el nivel que jugamos desde el minuto cero hasta el 95 aún tiene que mejorar. Físicamente todavía no estamos allí porque todavía no hemos cargado a los jugadores con 90 minutos, pero hay muchas señales positivas al mismo tiempo”, continuó Arteta.

“Desde el principio estuvo muy animado, por parte de los dos aficionados, pero sufrimos en la primera parte, físicamente”, añadió Arteta. “No tomamos el ritmo, hace calor, está húmedo y no mostramos la determinación de jugar de la manera que queremos jugar”.

“El juego estaba abierto. Pero la segunda mitad fue completamente diferente, tomamos el control del juego y jugamos como queríamos. Generamos tantas ocasiones y los chicos lo disfrutaron más”, concluyó.

Chelsea busca recuperarse después de caer ante Charlotte FC 5-3 en tiros penales después del empate 1-1 el jueves. Christian Pulisic anotó en el tiempo reglamentario para Chelsea, pero Charlotte se fue 5-5 en tiros penales para ganar.

“En la segunda mitad, nos tomó media hora mostrar algo de calidad y luego fueron quizás diez minutos, por lo que no fue nada bueno”, dijo el entrenador en jefe del Chelsea, Thomas Tuchel, a los medios a través de Jacob Whitehead de The Athletic. “No ofensivamente, no estructuralmente, no en esfuerzo, hambre de ser el equipo dominante. No fue lo suficientemente bueno”.

“Si seguimos luchando por sentir estas cosas y acabar con estas cosas, no será la primera vez que nos castiguen. Si mantienes vivo a un oponente, la fe viva, el estadio vivo, cualquier cosa puede pasar. Así que esto depende de nosotros”, agregó Tuchel. “Tuve la sensación de que jugaron con más coraje, hombre a hombre en la segunda mitad y luchamos por escapar porque no nos movimos lo suficiente”.

