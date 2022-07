Anthony Sherwin: autor del tiroteo en campamento de Iowa, que dejó tres muertos

Anthony Sherwin fue identificado como el sospechoso acusado de asesinar a muerte a tres miembros de la familia Schmidt en un parque estatal de Iowa.

Según el Registro de Des Moines, las autoridades no creen que haya tenido ninguna relación previa con las víctimas. The Register informó que las víctimas fueron baleadas.

Según el Departamento de Seguridad Pública de Iowa, las tres víctimas del triple homicidio en el Parque Estatal Maquoketa Caves fueron identificadas como: Tyler Schmidt, 42, Cedar Falls; Sarah Schmidt, 42, Cedar Falls; y Lula Schmidt, 6, Cedar Falls.

Esto es lo que necesita saber:

1. Sherwin se disparó después de asesinar a las tres víctimas en un campamento, dicen las autoridades

Aproximadamente a las 6:23 a. m. de la mañana del 22 de julio de 2022, la Oficina del Sheriff del Condado de Jackson y DCI “fueron notificados de un triple homicidio en el campamento del Parque Estatal Maquoketa Caves”, dijo el comunicado de prensa del Departamento de Seguridad Pública de Iowa.

“La Oficina del Médico Forense del Estado de Iowa llevará a cabo las autopsias de las tres víctimas. Una vez completado, se publicarán los resultados. Además, el médico forense estatal realizará una autopsia al sospechoso Anthony Orlando Sherwin, de 23 años”, se lee en el comunicado.

“Los oficiales localizaron tres cuerpos fallecidos. Más tarde, los oficiales descubrieron que no se encontraba un campista. Luego de una búsqueda en el área, los oficiales encontraron el cuerpo fallecido de Anthony Orlando Sherwin, de 23 años, al oeste del parque. Sherwin parece haber sufrido una herida de bala autoinfligida y no hay peligro para el público”, dice el comunicado.

“En este momento, el Parque Estatal Maquoketa Caves es una escena activa del crimen y está cerrado hasta nuevo aviso”, escribieron las autoridades.

2. Las víctimas fueron encontradas dentro de una tienda de campaña y su pequeño hijo sobrevivió

Las tres víctimas fueron descubiertas dentro de una tienda de campaña, según el Registro de Des Moines.

Camp Shalom, Inc., escribió en Facebook: “Hubo una situación de emergencia esta mañana en las cuevas de Maquoketa. Evacuamos el campamento tan pronto como nos enteramos. Todos los campistas y el personal están seguros y contabilizados en la ciudad en Little Bear Park, donde realizaremos el culto de clausura y recogeremos a las 11 a.m., hora habitual. ¡Por favor pasa esto!”

El alcalde de Cedar Falls, Rob Green, reveló en Facebook que el hijo de Schmidt sobrevivió al ataque. El escribio:

Esta mañana, mientras acampaba en el Parque Estatal Maquoketa Caves, nuestra vecina y empleada de la Biblioteca Pública de Cedar Falls, Sarah Schmidt, junto con su esposo Tyler y su hija Lula (de 6 años) perdieron la vida ante un pistolero de 23 años que luego se quitó la vida. vida. Como muchos de ustedes que acaban de escuchar las noticias, estoy devastado. Conocí bien a Sarah, y ella y su familia eran caminantes regulares aquí en el vecindario de Sartori Park. Estaba trabajando con ella esta semana en una presentación de tecnología de la biblioteca pública para el 26 de julio.

Su hijo de 9 años, Arlo, sobrevivió al ataque y está a salvo. He notificado a los vecinos, y para aquellos de ustedes que acaban de enterarse de esto a través de esta publicación, lo siento mucho. Próximamente se brindarán detalles sobre los servicios y otros monumentos conmemorativos, y me aseguraré de que la comunidad sepa sobre esto. Ofrezca un poco de gracia adicional a los muchos amigos, vecinos y compañeros de trabajo de los Schmidt mientras tratamos de procesar esta horrible tragedia. La biblioteca de Cedar Falls estará cerrada mañana por el bien del personal que amó y trabajó con Sarah.

3. Sherwin era de Nebraska

Según el Registro, Sherwin era de Nebraska. Los registros en línea muestran que era de La Vista, Nebraska.

El motivo aún no está claro.

Su página de Facebook tiene solo un cuadrado negro como foto de perfil. No se ve nada más en él.

4. Hay una página de GoFundMe para ayudar al hijo sobreviviente de los Schmidt

Los Schmidt dejaron un hijo pequeño llamado Arlo. Hay una página de GoFundMe configurada para ayudarlo.

“Arlo perdió a sus padres, Sarah y Tyler Schmidt, y a su hermana de 6 años, Lula, en un acto de violencia sin sentido durante unas vacaciones familiares en un parque estatal en Iowa el 22 de julio”, se lee.

“Arlo es un chico fuerte, rodeado de familiares y amigos que lo apoyan lo mejor que podemos. Algunos de ustedes han preguntado cómo podrían ayudar, así que nosotros (los hermanos de Sarah y Tyler y yo, su prima) creamos este fondo para permitir que cualquier persona que desee ayudar a Arlo. Los fondos ayudarán a Arlo ahora y generarán algunos ahorros para su futura educación”.

5. Las víctimas fueron recordadas como una “hermosa familia”

Today, my life has been shattered. My beautiful, smart, funny, curly haired sister, her husband, and their 6 year old… Publicado por Jana Morehouse en Viernes, 22 de julio de 2022

Jana Morehouse escribió en Facebook:

Hoy, mi vida ha sido destrozada. Mi hermana hermosa, inteligente, divertida y de cabello rizado, su esposo y su hija de 6 años fueron víctimas de un acto de violencia al azar mientras acampaban en familia en Iowa. Su hijo de 9 años pudo sobrevivir y tiene toda una vida de traumas por delante. Tiene dos lados de la familia que lo quieren mucho. Sarah, Tyler y Lula no eran peones políticos. Eran una familia, estaban de vacaciones y tenían todo por delante. No puedo imaginar que ella ya no estará al otro lado del teléfono. No puedo imaginar que no llegue a ver crecer a Lula. Por favor oren por mi familia. Ore por los primeros en responder. Oren por nuestra cultura y sociedad. Los servicios y un Gofundme para mi sobrino y su futuro llegarán en breve. Estoy publicando ahora porque sus nombres se están haciendo públicos, y quiero que la gente sepa que Sarah, Tyler y Lula significaron todo para nuestra familia, y no sabemos cómo vamos a continuar.

Una mujer que conocía a las víctimas escribió en Facebook:

Justo antes de que moviéramos a Lula (no a Lulu como han informado algunos medios de comunicación) y Arlo estaban en mi casa para una cita para jugar… Unas tardes antes de eso, me senté en nuestro patio trasero (mucho más allá de nuestra hora de acostarnos) con Sarah y un par de otras mamás de niños de tercer grado charlando y riendo, felicitándonos por haber superado otro año escolar y haciendo planes para todos. de ellos vendrán a visitarnos a Des Moines pronto. En cierto modo, estoy agradecido de que nuestra mudanza me haya llevado a decir algunas cosas que probablemente no le habría dicho en una noche normal de reunión en el patio trasero a mi amigo a quien conocí a través de la Asociación de Padres y Maestros de la escuela y llegué a amar a través de nuestras charlas en el línea de recogida de la escuela. Esta es una tragedia tan increíble con una hermosa familia en el centro. Mantenga a Arlo y a la familia extendida de los Schmidt en sus oraciones.

