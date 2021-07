Final Copa América 2021 Argentina vs Brasil: ¿Cómo ver el Live Stream?

Argentina y Brasil se enfrentarán en la final de la Copa América este sábado 10 de julio en el Estadio Nacional Maracaná de Río de Janeiro, en un superclásico emocionante por el ganador del título.

¡LLEGÓ LA GRAN FINAL!

El 10 de julio se verán las caras dos clásicos rivales en el partido más esperado de la CONMEBOL #CopaAmérica 🏆. En el legendario Maracaná 🏟, se definirá la selección que quedará en la historia del fútbol sudamericano. ¿Quién levantará la copa? 🇧🇷🇦🇷 pic.twitter.com/UOmWJJL0LZ — Copa América (@CopaAmerica) July 8, 2021

En Estados Unidos, el partido (hora de inicio a las 8:00 p.m. ET, 19:00 horas CT y 17:00 horas PT) será televisado por Fox Sports 2 (transmisión en inglés) y Univision (español).

Previa final Argentina vs Brasil

El camino de la Selección argentina hasta la final de sábado fue muy difícil para los hombres dirigidos por Lionel Scaloni. La Albiceleste, tuvo una fase de grupos en la que no impactó, pese a eso se encontró con Ecuador en los cuartos de final, en donde una actuación notable de Messi le dio a la selección el pase a la semifinal tras golear 3-0.

En las semifinales, tuvo un partido muy parejo (1-1) frente a Colombia, que se tuvo que definir desde los penales en donde la gran actuación de Emiliano Martínez le dieron a os argentinos el pase a la final contra Brasil, con los ánimos arriba y con la ilusión de alzar el trofeo.

#SelecciónMayor 🎙 Emiliano Martínez: "Estar en una final con jugadores que tienen tanta experiencia nos ayudó a hacernos más fuertes". pic.twitter.com/YWXPeQysBz — Selección Argentina 🇦🇷 (@Argentina) July 9, 2021

Por su parte, Brasil, la favorita para alzar el título en el mítico estadio Maracaná, tuvo un camino muy diferente hasta llegar a la final. Los dirigidos por Tite, vigentes campeones de Copa América y liderados por Neymar Jr, han venido en una racha, no solo goleadora sino técnica, con su fútbol. La “canarinha” en fase de grupos goleó a Venezuela (3-0) a Perú (4-0) ganó en el último minuto contra Colombia (2-1) y empató frente a Ecuador (1-1). En los cuartos de final eliminó a Chile (1-0) y en semifinales a Perú (1-0) para conseguir su boleto directo a la final de este sábado.

Lastimosamente los brasileños no contarán con el delantero y jugador del Manchester City, Gabriel Jesús, quien vio la roja directa y fue expulsado durante el partido de cuartos de final frente a Chile, una baja importante para la Selección, teniendo en cuenta el nivel del jugador.

Neymar e Messi escrevem mais um capítulo dessa história amanhã. Estamos na torcida pela #SeleçãoBrasileira e vamos juntos pela décima! 🇧🇷 x 🇦🇷 – 21h | #BRAxARG #VibraOContinente pic.twitter.com/4vSvkDXBqJ — CBF Futebol (@CBF_Futebol) July 9, 2021

Posibles alineaciones

Argentina: Martínez, Acuña, Otamendi, Pezzella, Molina, Leandro Paredes, Rodríguez, De Paul, Ángel Di María, Lautaro Martínez y Lionel Messi.

Brasil: Ederson, Lodi, Silva, Marquinhos, Danilo, Casemiro, Paquetá, Fred, Neymar Jr, Everton y Richarlison.

