Copa América: Neymar explota contra la afición brasileña por apoyar a Argentina

Neymar ha reaccionado con enojo a los fanáticos que muestran su apoyo a su ex compañero del FC Barcelona y capitán de la Selección Argentina Lionel Messi en la Copa América antes del gran enfrentamiento entre Brasil y La Albiceleste en la final de este sábado 10 de julio.

Algunos fanáticos de Brasil no han sido tímidos en respaldar a Leo Messi y Argentina, incluida la periodista de SporTV Fabiola Andrade, quien escribió sobre su decisión en una publicación en Instagram.

Explicó: “Antes de apedrearme en una plaza pública, déjame explicar: me encanta Brasil, el fútbol brasileño… tengo varios amigos argentinos. Pero no voy a apoyar a Argentina en la final de la Copa América por ellos, no. Yo animo porque amo el #fútbol y a Leo Messi. ¡Este chico necesita ganar un título con la camiseta de su país! ¡Para hacer justicia!”

Neymar no parece nada contento con la situación y respondió con una publicación en las redes sociales donde mostró su enojo sorpresa de que los brasileños pudieran apoyar a los feroces rivales del equipo, Argentina.

Escribió en Instagram: “Soy brasileño con mucho orgullo y con mucho amor. Mi sueño siempre fue estar en la selección brasileña y escuchar cantar a la afición. Nunca ataqué ni atacaría a Brasil si está jugando por algo, sea cual sea el deporte, un concurso de modelos [de belleza], el Oscar ……… Soy Brasil, ¿y quién es brasileño y lo hace diferente? Está bien, respetaré eso, pero váyanse a la mierda”.

La victoria de Messi haría que el jugador de 34 años ganara su primer trofeo internacional con Argentina. El capitán ha estado en excelente forma en el torneo hasta ahora y es el máximo goleador con cuatro goles y cinco asistencias.

Leo Messi ya ha dejado claro lo desesperado que está por ganar el trofeo. Dijo a los periodistas después de la victoria en semifinales sobre Colombia: “Lo que más quiero es ganar un título con la selección nacional. Estamos más ansiosos que nunca por ganar la Copa”.

Neymar dejará a un lado la amistad con Messi

Neymar también ha hablado públicamente sobre el partido y el enfrentamiento a Messi y asegura que la pareja tendrá que dejar de lado su amistad durante la final. El brasileño continuó elogiando a Messi, pero dejó en claro lo decidido que está para vencer a Argentina, según informó Goal.

“Messi es, como siempre he dicho, el mejor jugador que he visto jugar y es un gran amigo, pero ahora estamos en una final, somos rivales. Quiero ganar y tengo muchas ganas de ganar este título, que sería mi primera Copa América”, dijo. Messi lleva muchos años buscando su primer título con la selección, y cada vez que nosotros [Brasil] no estamos presentes en el torneo, lo vitoreé. Eso es lo que estuve animando en la final del Mundial de 2014, cuando se enfrentó a Alemania. Ahora Brasil está en disputa, por lo que nuestra amistad está en juego. El respeto entre nosotros sigue siendo grande, pero solo uno puede ganar”.

