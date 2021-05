Final Champions League: ¿Cuántas veces ha ganado la UCL el Manchester City?

Con Pep Guardiola a la cabeza, los “Citinzens” están ad-portas de conseguir ganar su primera Copa de Champions League. El partido final por la codiciada “orejona” será este sábado 29 de mayo ante el Chelsea FC, en el Estadio do Dragão de Portugal, juego que puede ser el mejor cierre de temporada de la historia del equipo.

De hecho, según datos de Transfermarkt, con una inversión de casi 170 millones de euros en fichajes, con adquisiciones como las de Rubén Días, Nathan Aké o Ferran Torres, y con el catalán como director técnico, el equipo logró hacerse a diez títulos, incluyendo la Premier League y la Copa de la Liga, informó Palco 23.

¿Cuál es el palmarés Del City?

Siendo el Club de los “citizens”, una organización deportiva de gran poder financiero desde el año 2008 cuando el jeque árabe multimillonario Mansour bin Zayed Al Nahyan, compró el equipo por una suma aproximada de 250 millones de euros, y de contar con grandes jugadores como el ‘Kun’ Agüero, David Silva y Yaya Touré, entre otros, es un plantel que no ha podido saborear las victorias que otros equipos londinenses si han podido degustar.

Sin embargo, tras ser el equipo dominante de la Premier League estos últimos años, obteniendo tres de los cuatro títulos disputados, puede que este año sea la vencida para ganar uno de los máximos títulos del continente, luego de que en 1970 se alzara con la Recopa de Europa, único trofeo continental conseguido hasta ahora.

El compilado de triunfos del Manchester City Football Club, se puede resumir entonces en siete veces campeón de la Premier League, seis veces semifinalista de la FA Cup, ocho veces campeón de la E.F.L Cup y primera vez finalista en una final a la UEFA Champions League.

Citando al diario El Espectador de Colombia, dice el diario informativo que por más sorprendente que parezca uno de los más grandes equipos de la Premier League no tiene una orejona en su vitrina. Es casi irreal que el Manchester City, uno de los cuatro grandes del fútbol inglés, nunca ha ganado este torneo e incluso el club nunca había llegado a una final de la Liga de Campeones.





¿Por qué este 2021 el City puede alzar el trofeo?

Este sábado en Oporto el Campeón de Inglaterra, cuenta con un onceno ofensivo, de velocidad y conservación del balón, de defensa sólida, y con un jugador estrella, Kevin De Bruyne, quien es un futbolista de juego elegante, de precisión en sus pases, de disparos con gran espectacularidad, y con una amplia visión de juego. Al igual que con el liderazgo de uno de los mejores técnicos del mundo, Josep Pep Guardiola, con quien el equipo ha ganado nueve títulos de Liga durante 12 temporadas, y quien recientemente fue designado el Mejor Técnico de la temporada por la Asociación de Entrenadores de la Liga Inglesa (LMA), con el premio Alex Ferguson.

El partido que lo llevó a disputar la final

La cadena informativa de deportes, ESPN narró que el portero Keylor Navas y el PSG no lograron hacer la remontada en Inglaterra y fueron derrotados de forma inobjetable por el Manchester City de Pep Guardiola que alcanzó estar en la final de la Champions League de este sábado.

Los parisinos tenían una complicación desde el inicio del partido y es que no contaban con Kylian Mbappé, pues los días previos al encuentro estuvo lesionado y aunque permaneció en el banquillo para ingresar en cualquier momento, no iba a estar en su 100%.

Más tarde según cita el medio, los dirigidos por Pep Guardiola llamaron a la calma y segundos después se encontraron con el primer gol del partido cuando un rebote de la defensa parisina terminó en un balón suelto por sector derecho que aprovechó el argelino Riyad Mahrez, quien con un remate cruzado metió el balón en medio de las piernas del arquero tico.

El Manchester City celebraba, ese gol los ponía más cerca de la final, pero aún no tenían el pase asegurado. No obstante, conforme pasaron los minutos quedaba evidenciado que el PSG no tenía una respuesta clara. Intentaron con un remate de cabeza de Marquinhos que pudo meterlos en el juego, pero no lo consiguieron e igual un momento después Ángel Di María tuvo un remate que se fue muy cerca del arco rival.

Para el segundo tiempo la dinámica permaneció dividida, aunque la balanza estaba para los de Guardiola, quienes tenían la pelota y no sufrían embestidas, el PSG no daba señales de anotar y poner en peligro la serie.

Tras unos intentos que la defensa parisina pudo repeler llegó el segundo gol del juego en el que una escapada por sector izquierdo de Phil Foden quien lanzó un centro rastrero al segundo poste y ahí estaba Mahrez que puso el balón al fondo de la red y les dio el pase a los ingleses.

El PSG estaba derrotado, seguía en cancha jugando, tratando de morir de una forma digna pero ya no tenía posibilidades de una remontada y hasta hubo momentos en los que la frustración les ganó, como cuando Ángel Di María le lanzó una patada a Fernandiho y le costó la expulsión del partido de semifinal.

El marcador global era para el Manchester City, un 4-1 contundente en la serie que puso de nuevo a los de Guardiola en una final de Champions League, el estratega español volverá a participar en una final luego de diez años, cuando ganó el trofeo por última vez. Esta será la primera vez que el equipo ‘Sky Blue’ jugará una final europea.





La final de la UEFA Champions League será este sábado 29 de mayo a las 3:00 p.m. hora del Este de Estados Unidos. La transmisión en vivo del partido será por medio CBS, Univision y TUDN USA.

