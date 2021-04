Figura considera contrato ‘desafortunado’ al tener mejores ofertas ¿qué ocurrió?

Una de las mejores decisiones que podía haber tomado cualquier equipo de la NBA durante la temporada pasada, fue la que tomaron Los Angeles Lakers al fichar a Markieff Morris. Generalmente considerado el menos talentoso de los gemelos Morris, terminó convirtiéndose en un jugador muy importante para el equipo en los playoffs. Al terminar la temporada, el alero veterano quedó como agente libre y tenía equipos interesados en él, incluyendo un posible puesto con los Clippers para poder jugar con su hermano.

Sin embargo, él quiso seguir con los Lakers. Firmó por un año más por un poco más de 2.3 millones. Él tenía la esperanza de obtener una mejor oferta, y podría haberla conseguido con otros equipos, según expresó Kyle Goon de OC Register.

“Morris tenía la impresión al finalizar la temporada que recibiría una mejor oferta de los Lakers que la del mínimo para jugadores veteranos”, Goon escribió. Lo consideró “desafortunado” que los Lakers, que están justo por debajo del tope salarial, no podían ofrecerle más y reconoció que otros equipos sí. Sin embargo, cuando analizó los pros y los contras, no pudo justificar ir a ningún otro lado.”

Morris detalló por qué decidió quedarse un año más.

“Prefiero regresar a casa (a L.A.) donde me conocen”, dijo. “Hablamos sobre ganar más dinero, y se suponía que tenía que ser así, no obstante con los Lakers encajo mejor. Es el lugar perfecto para mí.”

Obviamente, todos los jugadores quieren ganar la mayor cantidad de dinero posible, pero Morris valoró el jugar para un equipo ganador. Tal vez los Lakers puedan recompensarlo por su lealtad al final de esta temporada.

Dennis Schroder cree que A Morris le deben pagar lo merecido

Morris ha contribuido a los Lakers desde que LeBron James y Anthony Davis quedaron afuera por lesiones. Él promedió 10.2 puntos por partido en marzo y actualmente en el mes de abril está promediando 11.9 puntos. Dennis Schroder ha tomado nota del reciente juego de Morris y dejó en claro que él cree que el veterano merece un aumento de salario.

“Le tienen que pagar,” dijo Schroder, vía Silver Screen & Roll. “Es fuerte. Nos está ayudando en lo defensivo con su fortaleza. Por el lado ofensivo, abre la cancha, consigue rebotes ofensivos después de los tiros libres.”

Morris no es un jugador que va a buscar ser el centro de atención, pero es consistente cuando más importa. Además, es claramente un miembro muy querido del equipo. La química entre los jugadores de los Lakers es una razón muy importante por la cual el equipo es tan exitoso. Morris merece mucho reconocimiento por haber llegado casi al final de la temporada pasada y ayudar a mejorar dicha química en lugar de perjudicarla.

¿Cuidarán los Lakers a Morris?

Morris ha pasado ya más de un año con los Lakers así que deberían saber bien lo que él ofrece. Desde su perspectiva, sería ideal para él quedarse en Los Ángeles. Su hermano Marcus juega para los Clippers y es una parte muy importante del equipo.

Al fin y al cabo, los Lakers probablemente nunca podrán hacerle la mejor oferta en agencia libre. Al final de esta temporada, tienen que resolver cómo pagarles a Schroder, a Talen Horton-Tucker y a Alex Caruso. No van a tener mucho dinero para negociar. El equipo debería encontrar la forma de hacerle a Morris una mejor oferta, pero no hay ninguna manera de que puedan darle un gran aumento de salario.

