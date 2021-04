Real Madrid no contará con joven figura para Champions ¿por qué?

Los ausentes siguen aumentado para el Real Madrid justo en el momento más crucial de la temporada. En esta ocasión, el jugador que estará fuera de acción se ha convertido en una pieza clave del mediocampo durante las últimas dos campañas.

El miércoles, el cuadro merengue anunció que Federico Valverde es positivo de COVID-19, esta es una baja importante para Zinedine Zidane. Por causa de esto, no solo el Madrid se pierda a “El Pajarito” para la parte final de La Liga, sino fundamentalmente para el encuentro semifinal de ida ante Chelsea por la Champions League. Este partido se planea disputar el próximo martes 27.

Aún hay que ver qué ocurrirá en el plano de la UEFA si es que estos equipos serán penalizados de alguna manera por lo ocurrido en el fiasco de la Superliga. Por ahora, todo parece ser que no.

“El Real Madrid comunica que nuestro jugador Fede Valverde ha dado resultado positivo en el test de COVID-19 realizado en el día de hoy”, expresó brevemente la institución en un comunicado.

El mediocampista uruguayo, transformado en polifuncional por Zidane al punto que en su último juego ante Liverpool por Champions. El joven uruguayo jugó ese partido como lateral derecho y en buena forma aún con una lesión de tobillo que andaba cargado desde el Clásico ante el Barcelona.

Valverde se había perdido el partido del pasado fin de semana ante Getafe al haber sido aislado a manera de precaución por haber tenido contacto con un positivo.

Valverde, quien ha sido considerado intransferible hace unos días por el conjunto madridista, se perderá seguro los partidos ante Cádiz, Betis y Chelsea, seguramente también el choque con Osasuna y se espera que pueda volver a estar a la orden en el partido de vuelta contra Chelsea el 5 de mayo.

El Madrid tampoco podrá contar con su capitán Sergio Ramos hasta que este pueda conseguir un resultado negativo previo al partido de Champions. El central ha tenido un 2021 difícil en el que las lesiones han limitado su participación en el equipo y esto parece ser un factor clave en su posible salida del equipo a final de temporada.

En la entrevista que dio Florentino en El Chirinquito el lunes, él básicamente estaba despidiéndose de Ramos.

“Yo le quiero mucho, pero estamos en una situación muy mala. El Madrid ni nadie pone el dinero y tenemos que ser realistas con lo que pasa, estamos todos muy mal. Yo no he dicho que no vaya a seguir. De momento estamos viendo cómo arregalamos el cierre de este año y luego ya veremos el año que viene”