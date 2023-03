¿Adiós a Gianni Infantino? FIFA eligió nuevo presidente en Ruanda

Despues de aprobar el cambio de formato de la fase inicial de la Copa del Mundo 2026 a 12 grupos de cuatro equipos, aumentando el total a 104 partidos de los 64 que se disputaron en el Mundial Qatar 2022, el 73° Congreso de la FIFA confirmó la reelección de Gianni Infantino como presidente de la entidad madre del fútbol profesional.

De esta manera, Infantino accede a un nuevo período de cuatro años al frente de la FIFA, luego que el dirigente suizo alardeara que los resultados financieros de su gestión justificarían confirmar de por vida al patrón de cualquier empresa: los fondos de las 211 federaciones miembro aumentaron de 250.000 a 2 millones de dólares desde que Infantino asumió en 2016.

Según informa The Associated Press (AP), Infantino no tuvo oposición y la aclamación evitó un voto formal en el Congreso de la FIFA en Kigali, Ruanda.

FIFA tenía 4.000 millones de dólares de reservas tras el Mundial de Qatar en diciembre. Infantino, durante su discurso, estimó que sus ingresos serán de al menos 11.000 millones de dólares en el Mundial de 2026, a jugarse en México, Estados Unidos y Canadá.

“Si un CEO dice a los accionistas que los productos se multiplicaron por siete, creo que conservarían a ese CEO para siempre”, dijo Infantino a los congresistas. Y agregó: “Les encantaría que la historia continuara. Pero yo estoy aquí para un ciclo de cuatro años”.

Los logros de Infantino desde que es presidente de la FIFA

Bajo la presidencia de Infantino, la FIFA creó nuevas competencias, lo que elevó los ingresos y dio a las selecciones nacionales masculinas y femeninas mayores oportunidades de clasificarse a los mundiales a pesar de la resistencia de las autoridades del fútbol europeo.

El respaldo irrestricto de la FIFA a Qatar, la sede del Mundial del año pasado, donde Infantino se fue a vivir en 2021, y sus estrechos vínculos con el fútbol de Arabia Saudita generaron el recelo de activistas y de algunas federaciones europeas.

“Para todos los que me aman, y yo sé que son muchos, y para los que me odian, y yo sé que son muy pocos, yo los amo, por supuesto, especialmente hoy”, dijo Infantino tras ser reelegido.

Durante su pressentación, Infantino contó que, durante una visita en Ruanda para obtener votos, alguien le dijo que no iban a apoyarle.

“Me deprimí, desde luego, por poco bajé los brazos”, afirmó el abogado italiano, al recordar la visita al Museo sobre el Genocidio en Kigali. Y señaló: “Lo que este país sufrió y cómo este país resurgió es inspirador para todo el mundo. Y yo no me iba a rendir porque alguien me dijera algo”.

FIFA presentó el renovado Mundial de Clubes 2025: tendrá 32 equipos y se disputará cada cuatro años

Es un hecho. A partir de 2025, el Mundial de Clubes se comenzará a disputar cada cuatro años y contará con 32 equipos participantes, según lo resolvió el Consejo de la FIFA este martes en Ruanda.

Desde el organismo presidido por el italiano Gianni Infantino anunciaron que el torneo de clubes se llevará a cabo entre junio y julio de 2025.

En cuanto a las plazas para cada confederación, la UEFA es la que más cupos dispondrá, con 12. Al contemplarse las temporadas que van de 2021 hasta 2024, Chelsea, que ganó la Champions League 2020/21, y Real Madrid, campeón de la edición 2021/22, ya están clasificados para dicho certamen. Además, restan los de esta temporada (2022/23) y la próxima (2023/24), en tanto que los ocho lugares restantes se determinarán por la clasificación en esos años.

Luego aparece la Conmebol, con seis plazas confirmadas para el Mundial de Clubes 2025.Palmeiras y Flamengo de Brasil, campeones de la Copa Libertadores 2021 y 2022 respectivamente, ya están clasificados. Dos de las cuatro plazas restantes serán para los campeones de las ediciones 2023 y 2024, mientras que las otras dos se definen por clasificación en esos años.

Por su parte, Asía (AFC), África (CAF) y la Concacaf (Centro y Norteamérica) tendrán cuatro boletos cada una, los cuales serán otorgados al campeón de la competencia más importantes de la confederación. En consecuencia, los clasificados hasta el momento son Al-Hilal (AFC), Al Ahly y Wydad Casablanca (CAF), Rayados de Monterrey y Seattle Sounders (Concacaf).

Oceanía, en tanto, tendrá solamente un cupo, que será el mejor clasificado de los campeones de la competición más importante entre 2021-2024.

El cupo restante será reservado para un equipo del país anfitrión, que se determinará en una etapa posterior.

Un dato a tener en cuenta es que si un mismo equipo ganara dos veces la principal competencia de su confederación entre 2021-2024, se utilizarán los criterios deportivos para dar acceso a otro equipo.

