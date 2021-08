Fiesta y sufrimiento en la presentación de los fichajes del PSG: ¿Ganó?

La gran semana para la afición del Paris Saint-Germain vibró como su hubiesen ganado la Champions. El Parque de los Príncipes era una caldera el sábado previo al partido en el que enfrentaban al Estrasburgo en la segunda fecha de la Ligue 1.

En el partido que terminó en una apretada victoria por 4-2 ante el equipo recién ascendido todo comenzó como una fiesta al estar goleando por 3-0 ya al minuto 27 del primer tiempo y parecía que los locales iban a pasar por encima a su rival.

Pero el visitante apretó el partido con varias llegadas en el segundo tiempo, de las cuales permitió que llegar a estar a un gol dl equipo parisino. Pero al final un gol de recién ingresado Pablo Sarabia le dio una ventaja de dos goles al PSG que básicamente liquidó el partido.





Play



Strasbourg vs Paris Saint-Germain 4−2 – Extеndеd Hіghlіghts & All Gоals 2021 HD PSG vs Strasbourg 4−2 – Extеndеd Hіghlіghts & All Gоals 2021 HD Paris Saint-Germain vs Strasbourg Strasbourg vs Paris Saint-Germain PSG vs Strasbourg Strasbourg vs PSG 2021-08-14T22:28:45Z

El conjunto parisino presentó a sus cinco nuevas fichajes en la previa de su debut liguero de local frente a un estadio colmado. Esta era la primera ocasión en la que su pudo ver a los cinco refuerzos que consiguió durante el verano: Achraf Hakimi, Georginio Wijnaldum, Gianluigi Donnarumma, Sergio Ramos y Leo Messi.

Entre fuego artificiales, cánticos, banderas y pancartas como una que decía “Bienvenido Messi” acompañaron al argentino en su gran primer contacto con la afición del PSG. El argentino, vestido con una camiseta blanca cuyo lema rezaba ‘We are Paris’ (Somos París) se vio algo abrumado ante tal acogida. Cerca de 48.000 aficionados llenaron las gradas del estadio parisino, con un lleno absoluto.

“Ha sido una semana muy especial, quiero agradecer a toda la gente el recibimiento. Ha sido increíble, me siento muy feliz, ilusionado y contento de vivir este nueva etapa. Ojalá podamos disfrutar de este año”, fue el discurso de Leo Messi, lejos de las arengas que proclamaba el argentino en el Camp Nou.

Camino complicado para el PSG

Es evidente que este equipo necesitará tiempo para poder aceitarse ya que de a poco los nuevos fichajes estarán entrando al ruedo. En el caso de Messi y Ramos, todo indica que ellos llegarán a hacer su debut en el mes de septiembre.

Por el lado del argentino, ya se habla que él estará listo para después de las eliminatorias mundialistas. Entre esos partidos que disputará con el flamante campeón de la Copa América, será una revancha de la final ante Brasil.

LEER MÁS: Messi envió un mensaje a la afición del Barça tras fichar por el PSG