Messi envió un mensaje a la afición del Barça tras fichar por el PSG

Lionel Messi se tomó un tiempo para enviar un mensaje a los fanáticos del FC Barcelona después de ser presentado como nuevo jugador del Paris Saint-Germain el miércoles en el Parc des Princes.

El argentino ha firmado un contrato de dos años con la Ligue 1 tras su salida del Camp Nou. Messi habló sobre su ex club en una conferencia de prensa y dijo que los seguidores del club sabían que se mudaría a un equipo importante, según informó Sport.

“Me fui sin saber a dónde iría… siempre les estaré agradecido por su cariño”, dijo. “He experimentado muchas cosas, buenas y malas. La afición sabía que llegaría a un equipo fuerte y competitivo en el que podría luchar por la Champions; ya saben que soy un ganador. No tengo ninguna duda de que el PSG comparte mis objetivos porque quiere seguir creciendo como club”.

También le preguntaron a Leo Messi cómo se sentiría si tuviera que volver al Barcelona como jugador del PSG en la Champions League. El conjunto francés eliminó a Messi y al Barça del torneo en la temporada pasada en los octavos de final, pero aún no ha levantado la Copa de Europa.

El jugador de 34 años dijo que le gustaría volver “a casa”, pero admite que sería extraño volver al Camp Nou como parte de un equipo visitante.

“No sé si nos enfrentaremos, por un lado sería bonito volver a Barcelona y, sobre todo, hacerlo con la afición en la grada; pero, por otro lado, sería extraño volver a casa luciendo otra camiseta”, agregó. “Esto es fútbol y podría pasar, pero ya veremos”.

Messi listo para reunirse con Neymar

El fichaje de Messi por el PSG significa que el delantero podrá reunirse con su excompañero del Barcelona, Neymar. El dúo disfrutó de un gran éxito juntos en el Camp Nou y formó una prolífica asociación de ataque ‘MSN’ con Luis Suárez.

Ahora se espera que Leo Messi y Neymar formen otro trío temible, junto con Kylian Mbappé, y el ex capitán del Barcelona admitió que jugar junto a Neymar fue una de las razones por las que se había decantado por el club francés, según informó Sport.

“Está claro que una de las razones fue el vestuario, donde tengo amigos y gente que conozco. PSG y yo buscábamos lo mismo y espero que podamos lograr nuestros objetivos”, dijo. “Neymar fue uno de los motivos, también Ángel Di María, Paredes, esa pregunta fue importante a la hora de elegir este lugar. Tener amigos y compañeros en el vestuario facilitará mucho las cosas”.

Xavi ‘triste’ por la salida de Leo Messi

Si bien el PSG está lleno de emoción por la llegada de Leo Messi, la sensación en Barcelona sigue siendo de tristeza y decepción. La leyenda del club, Xavi, ha compartido sus sentimientos tras ver marcharse a Messi en una entrevista con The Times.

“Estoy tan triste por Leo. Es una pena verlo y el club no pudo encontrar una solución. Sé que Leo quería quedarse, pero al final no se pudo arreglar. Lo único que puedo decir ahora es que lo extrañaré mucho. Incluso me cuesta imaginarme a Messi con una camiseta que no sea la del Barça”, dijo. “Es triste para Leo, sobre todo por cómo lo vi emocionalmente en el Camp Nou el otro día, pero también para el Barcelona”.

Una nueva era sin Messi comienza para el Barça el domingo cuando los catalanes inicien la nueva temporada de La Liga contra la Real Sociedad. El equipo de Ronald Koeman llega al partido fresco de una victoria por 3-0 sobre la Juventus en el último amistoso de pretemporada del equipo.

