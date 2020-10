Federico Viñas positivo por Covid-19

La pandemia del coronavirus parece estar impactando mucho más fuerte a los equipos de fútbol en todo el mundo. Con una segunda ola de rebrotes más difícil que la primera, los equipos de fútbol parecen no tener paz, y por el contrario, siguen anunciando los casos positivos dentro de sus miembros.

Este miércoles la Liga MX dio a conocer por medio de un comunicado oficial que el club las Águilas del América, luego de realizar un total de 73 pruebas PCR a jugadores, cuerpo técnico, personal administrativo y staff, registraron un caso positivo por Covid-19. Aunque el equipo no reveló quién era el jugador contagia, el propio futbolista se encargó de confirmarlo por medio de su cuenta de Instagram. Se trata de jugador uruguayo de 22 años de edad, Federico Viñas, quien de acuerdo al comunicado de su club, es asintomático y se encuentra bajo supervisión del equipo médico del Club y de un neumólogo.

La #LigaBBVAMX y el @ClubAmerica informan sobre las pruebas para la detección de COVID-19 en el primer equipo, previo a la #Jornada16.https://t.co/6AOk01YeiG pic.twitter.com/CFMjtbJ5Bb — #LigaBBVAMX #Guard1anes2020 (@LigaBBVAMX) October 28, 2020

“La LIGA MX y el Club América informan: Previo a la jornada 16 del torneo Guard1anes 2020, el 26 de octubre se realizaron 73 pruebas a jugadores, cuerpo técnico, personal administrativo y staff, de las cuales arrojó un resultado resultado positivo. El jugador se reporta asintomático y se encuentra bajo supervisión del equipo médico del Club y de un neumólogo.El Club América mantendrá la aplicación estricta de los protocolos de salud de la LIGA MX, así como el monitoreo permanente del estado de salud de sus integrantes”. Afirmó la Liga MX

Viñas afirma tener síntomas

Pese a que en el comunicado oficial publicado por el club y la Liga, aseguraron que el jugador se encontraba ‘asintomático’, viñas dio otra versión. El delantero uruguayo por medio de su cuenta en Instagram señaló por medio de las historias de la misma plataforma que “ha tenido varios síntomas, pero que al día de hoy se siente mejor”.

“Hola a todos, primero que nada, quiero informarles que he dado positivo a la prueba de COVID-19. He tenido varios síntomas, al día de hoy me siento mejor. Siempre fui responsable en el tema del cuidado pero es lo que tocó. También quiero decirles que no se relajen, tomen todas las precauciones posibles. Les mando un fuerte abrazo y que estén bien.”, dice la publicación.

América enfrentará a Tigres

Luego de enfrentar al sábado a Atlas en condición de local en el Estadio Azteca, en donde los azulcremas ganaron por la mínima diferente, ahora tendrán que recibir a Tigres por la jornada 16, sin su hombre estrella.

En la presente edición, Federico Viñas es uno de los goleadores del Club América acumula junto a Henry Martin, con un total de seis gritos de gol en 15 encuentros disputados, los cuales han posicionado a su equipo dentro de las primeras cuatro posiciones de la tabla de clasificación, logrando el pase directo a la Liguilla.

