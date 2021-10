FC Barcelona vs Valencia: Hora y Cómo ver el Live Stream

El Barcelona, con Ronald Koeman totalmente cuestionado, busca los tres puntos ante el Valencia para empezar a levantar cabeza en LaLiga. Aquí puedes verlo en vivo.

El equipo culé viene de dos derrotas seguidas (0-3 vs Benfica en Champions League y 0-2 vs Atlético de Madrid en el torneo nacional español) y actualmente se encuentra fuera de la clasificación a la Europa League y Champions League.

“Las dos cosas. No se puede dejar tanto espacio cuando pierdes el balón. Hablamos de eso exactamente antes del partido. Si jugamos con 4 defensas y dos centrales con marcajes. Hay que seguir a tu marcaje del centro del campo. Nico lo sigue. Puede ser que ahora comprendáis por qué a veces hemos jugado con tres centrales. Esto es duro de aceptarlo porque después, con 1-0, ellos pueden hacer su juego. Sabemos que con todo disponible ya es dificilísimo hacer ocasiones porque defienden muy bien. Es difícil de crear. Hemos tenido una o dos clarísimas y hay que marcarlas”, dijo recientemente el entrenador Koeman.

PLAN KOEMAN ESTA ES LA PORTADA DE MAÑANA DE SPORT pic.twitter.com/XrhQ1SmgLu — Mundo_Blaugrana (@Blaugranas_sv) October 14, 2021

Sobre su futuro había mencionado tras caer ante el Atlético de Madrid: “No lo sé. Es complicado. Después del parón tenemos tres partidos en casa. Valencia, Dinamo Kiev y Real Madrid. Tengo muchas esperanzas porque nos dan dos semanas. No hemos arriesgado con Alba hoy para tenerlo en dos semanas. Ojalá que Ansu esté mejor en estas dos semanas. Ojalá que Kun y Dembélé ya estén cerca de volver. Son jugadores de calidad, diferentes, que necesitamos. También tenemos que corregir fallos. Hemos dejado muchísimos espacios y eso no puede ser”.

Pedri renueva con el Barcelona con una cláusula altísima

Pedri renovó con Barcelona con una cláusula de mil millones de euros: más del doble de lo que se pagó por el Newcastle y 200 millones más de lo que costó el Wanda Metropolitano. También podrían comprarse varias islas griegas y pagar la deuda externa de Gambia y Tonga combinadas. pic.twitter.com/gmdou2I9Bn — VarskySports (@VarskySports) October 14, 2021

La joven promesa del equipo de la Ciudad Condal renovó su vínculo por cinco temporadas y una cláusula de 1.000 millones de euros.

Pedi y Gavi eran los dos grandes objetivos que tenía el FC Barcelona para que sigan en plantel y sean las caras de la renovación de un equipo que está atravesando una de sus peores crisis.

La sinceridad de Eto’o

“Últimamente, el Barcelona me viene haciendo sufrir. Son tiempos duros para los que le queremos”, dijo el reconocido atacante el Festival dello Sport di Trento.

Samuel Eto'o no la está pasando nada bien con el presente del Barcelonahttps://t.co/nIzch7cW9s — Diario Olé (@DiarioOle) October 11, 2021

“Sería difícil de aceptar la eliminación del grupo de la Champions League. Todavía espero que no pase”, agregó.

El delantero camerunés estuvo en el FC Barcelona entre 2004 y 2008 donde marcó 108 goles y obtuvo en dos oportunidades La Orejona (2005-2006 y 2008-2009).

Frenkie de Jong le sacó dramatismo al momento del equipo

Aunque no levantan cabeza en las competencias que participan, el mediocampista holandés intentó poner paños fríos parar calmar las aguas: “Se exagera mucho, no estamos en el hoyo.Llos resultados son malos, nadie puede ignorar eso. Notas que hay un sentimiento negativo en el club. Eso tiene sentido cuando tienes tan malos resultados en un club como el Barcelona. Pero yo estoy decepcionado, pero no estoy deprimido”, dijo.

🔵🔴 "No estamos en el hoyo, la gente exagera cuando dice que la temporada ya está perdida", afirma Frenkie de Jong https://t.co/39KizAGSb4 pic.twitter.com/Jff0IGND6d — MARCA (@marca) October 5, 2021

Sobre su presente futbolístico explicó: Espero más de mí mismo, eso es cierto, pero simplemente no soy el tipo de jugador que marca 30 goles en una temporada, ni siquiera conozco a un centrocampista que lo haga. No creo que sea un jugador al que debas juzgar después de una temporada por los goles y las asistencias. Creo que a veces es exagerado. No estoy en la mejor forma de mi vida”.

Este partido lo puedes disfrutar a través de estos canales en todo el suelo estadounidense este domingo 17 de octubre desde las 3PM ET, 12PM PT.

Un equipo de lujo el de @ESPN @ESPNDeportes para las emisiones de la #LaLiga en ESPN/ABC/ESPN Deportes en los Estados Unidos pic.twitter.com/0MoAD5k2Ab — Tribuna Deportiva (@TribunaDeporOK) August 9, 2021

Aquí puedes ver los paritdos de LaLiga en la temporada 2021/2022

ESPN+ será el nuevo hogar de LaLiga en Estados Unidos después de llegar a un acuerdo por los derechos de transmisión en inglés y español, a partir de agosto de 2021, y con vigencia de ocho años.

Todos los partidos de LaLiga se transmitirán en vivo por ESPN+, así como los partidos de la Segunda División del futbol español. ESPN ya ofrece a los aficionados la cobertura de Copa del Rey, Copa de la Reina y Supercopa de España.

