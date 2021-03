[VIDEO] El intercambio de camisetas entre Pedri y Mbappé

La camiseta número 7 de Kylian Mbappé suele estar en gran demanda después de cada partido, pero esta vez, delantero del Paris Saint-Germain se dejó ver pidiendo intercambiar camisas con el joven jugador del FC Barcelona, Pedri González, después del difícil partido por la Liga de Campeones del miércoles entre los dos equipos.

El ganador de la Copa del Mundo marcó el gol inicial en el empate 1-1 en el Parque de los Príncipes en el paso de los campeones franceses a los cuartos de final de la competición con una victoria global de 5-2.

Las cámaras de televisión captaron tras el final del partido a Mbappé acercándose a Pedri, de 18 años de edad, que había sido sustituido en la segunda partido del partido, pidiendo su camiseta al jugador azulgrana.

Pedri admitió después del partido que los dos jugadores hablaron sobre intercambiar camisetas durante el partido, según informó Get Spanish Football News.

El gesto muestra el impacto que ha tenido Pedri en su breve paso con el Barcelona. El centrocampista llegó procedente de Las Palmas en el verano pasado, pero ya se ha convertido en un jugador importante en el once inicial de Ronald Koeman.

La eliminación del fc Barcelona de la Champions League en octavos de final fue un duro golpe, pero la forma en que el equipo jugó ante el PSG, da algo de esperanzas, de cara al futuro.

El equipo de Ronald Koeman creó suficientes oportunidades para darle la vuelta a la eliminatoria, vio a Lionel Messi fallar un penalti y puede reflexionar sobre una eliminación a la altura de la máxima competición europea tras las humillantes derrotas ante el Bayern Munich, Liverpool y Roma en las últimas tres temporadas.

