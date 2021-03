[VIDEO] El increíble golazo que marcó Leo Messi ante el PSG

Lionel Messi sumó otro increíble gol a su colección este miércoles con el partido del FC Barcelona ante el Paris Saint-Germain en la Liga de Campeones en el Estadio Parc des Princes.

El capitán del Barcelona anotó el gol, luego de un potente disparo desde las 25 yardas para poner el 1-1 de la noche, después de que el delantero del PSG Kylian Mbappé abriera el marcador desde el punto blanco del penalti.

El gol dio esperanzas al FC Barcelona después de una primera parte difícil. El equipo de Ronald Koeman creó una gran cantidad de ocasiones, pero desperdició una opción clara frente a la portería rival y luego se no pudo sumar en el marcador debido a un penalti cuestionado.

Barcelona had more shots (16) and more shots on target (9) in the opening 45 minutes against PSG than any other side has managed in the first half of a #UCL game this season.

And they goal they scored was their furthest effort out. 😅 pic.twitter.com/uRzPf2OLEE

— Squawka Football (@Squawka) March 10, 2021