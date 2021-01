¡Vuelve Messi! Estos son los convocados de Koeman para el Rayo – Barça

Ronald Koeman ha convocado un equipo bastante fuerte para la eliminatoria de octavos de final de la Copa del Rey que tiene que enfrenar el FC Barcelona contra el Rayo Vallecano este miércoles 27 de enero.

El capitán del equipo, el argentino Lionel Messi regresa a la lista de convocados, tras cumplir una sanción de dos partidos y podría volver a jugar desde aquella tarjeta roja recibida en la final de la Supercopa de España ante el Athletic Club.

Los jóvenes Konrad de la Fuente y Alex Collado, que entraron en la convocatoria para el partido pasado ante Cornellà en los dieciseisavos de final, han salido de la lista, pero Ilaix Moriba, de 18 años, sí logró entrar.

Moriba resultó ser una sorpresa en el once titular del FC Barcelona, cuando ganó ante el Cornellà la semana pasada, debutando con el club, y esperará obtener más minutos con el primer equipo. Koeman habló sobre las perspectivas del joven en su rueda de prensa previa al partido de este miércoles.

Sería algo sorprendente si Moriba volviera a estar en el once titular para el partido del miércoles con Koeman convocando un “equipo fuerte” para enfrentar al Rayo. Koeman espera que durante los 90′ minutos, el equipo pueda resolver el partido, luego de que el FC Barcelona se viera forzado a la prórroga en tres ocasiones en este mes.

Leo Messi podría volver a ser titular tras perderse partidos, el primero ante Cornellà y otro ante el Elche, aunque Ronald Koeman se negó a decir si el capitán jugaría el partido ante el conjunto de Segunda División.

En sus declaraciones, Ronald Koeman, también habló sobre el estado físico de Sergi Roberto. El polivalente astro ha estado fuera por una lesión en el muslo desde la derrota en La Liga en el mes de noviembre ante el Atlético de Madrid, pero podría regresar a jugar ante el Athletic.

El regreso de Sergi Roberto llega en un buen momento, ya que el lateral derecho Sergiño Dest sigue recuperándose de una lesión y ha sido excluido del partido del miércoles por un problema en el muslo.

MEDICAL NEWS | @sergino_dest won't be available for #RayoBarça due to thigh discomfort. pic.twitter.com/AlmwkN25EM

— FC Barcelona (@FCBarcelona) January 26, 2021