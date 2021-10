FC Shakhtar Donetsk vs Real Madrid: Hora y cómo ver el Live Stream

El Real Madrid quiere recuperarse tras la dura derrota ante el Sheriff y busca los tres puntos ante el FC Shakhtar Donetsk en condición de visitante. Aquí lo puedes ver en vivo.

Los dirigidos por Carlo Ancelotti suman 3 puntos, mientras que su par ucraniano tan solo tiene 1 unidad. Grupo que lidera el Sheriff con 6 y que completa el Inter de Italia, también con 1 punto.

“Ha sido un buen periodo, porque los jugadores han vuelto, salvo Hazard que ha tenido un pequeño problema. Pero recuperamos a Mendy y Marcelo, las condiciones de Kroos han mejorado… Me gusta lo que he visto en los últimos entrenamientos y el equipo está preparado para un partido difícil ante un equipo que juega bien y que intentará lo máximo para ganar”, explicó Ancelotti sobre el parón.

“Le conozco bien, es un gran amigo. Tenemos una generación distinta, pero lo hizo muy bien en Sassuolo. Sus equipos tienen una gran personalidad y juegan muy bien”, sobre el conocimiento a De Zerbi, DT del rival.

“Si no hemos mostrado una clara identidad es que algo ha pasado. He intentado defender con un 4-4-2, como ante el Espanyol, y no ha salido bien. La idea es clara y este equipo tiene que jugar 4-3-3. Luego hay partidos en los que se puede jugar 4-3-3 sin un extremo claro, pero el sistema ideal para esta plantilla es el 4-3-3”, concuyó.

Un Clásico de alto riesgo

🚨🚨 La Comisión Antiviolencia acordó declarar partido de alto riesgo el primer Clásico de la temporada entre Barça y Real Madridhttps://t.co/rbaGX6g365 — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 18, 2021

El próximo domingo los ojos del mundo estarán en el Barcelona vs Real Madrid que se llevará a cabo en el Camp Nou. Debido a que será el primer Clásico con público tras las restricciones recientes debido al COVID, el Ministerio del Interior confirmó la decisión de la Comisión Antiovelencia de caratularlo como un evento de Alto Riesgo.

Si bien no se confirmó la cantidad de asistentes que podrán estar presentes en el mítico estadio de la Capital Condal, algunos ya han puesto el grito en el cielo ante la posibolidad de tener un aforo del 100%.

Modric no quiere un Mundial cada 2 años

📽️ @lukamodric10 y el Mundial cada dos años: "No le veo sentido" 🗣️⤵️https://t.co/D4zK84EJv3 — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) October 19, 2021

Tras los fuertes rumores de la posibilidad de realizar la Copa del Mundo de la FIFA cada dos años en lugar de cada cuatro (actual formato), el estratega croata tomó la palabra.

“No tiene sentido un Mundial cada dos años. Es especial porque todo el mundo lo espera cada cuatro años. Pero a los jugadores no nos preguntan mucho e intentan hacer cosas sin preguntar. Yo, siendo honesto, no veo el Mundial cada dos años”.

Este partido lo puedes disfrutar a través de estos canales en todo el suelo estadounidense este martes 18 de octubre desde las 3PM ET, 12PM PT.

La señal cuenta con más de 95 canales de TV en vivo incluido en el paquete principal de FuboTV, que viene con una prueba gratuita de siete días:

Comience su prueba gratuita de FuboTV

Una vez que se haya registrado para su prueba gratuita de FuboTV, puede ver una transmisión en vivo (en inglés o español) en su computadora a través del sitio web de FuboTV, o en su teléfono (compatible con Android y iPhone), tableta, Roku, Apple TV, Amazon Fire TV, Chromecast u otro dispositivo compatible a través de la aplicación FuboTV.

Si no puede ver en vivo, FuboTV viene con 30 horas de DVR en la nube (con la capacidad de actualizar a 500 horas), así como una función de “Retroceso de 72 horas”, que le permite ver el partido hasta tres días después de que salga al aire, incluso si no lo graba.

La Champions en CBS

CBS tiene una prueba gratuita los primeros días y luego tiene un costo que empieza en $5.99 por mes.

No te pierdas el torneo más importante del Viejo Continente, ¿Quién se quedará con la Orejona?

