FC Barcelona vs Granada: Hora y cómo ver el Live Stream

El FC Barcelona busca los tres puntos ante Granada para llegar a lo más alto de LaLiga española.

En caso de conseguir una victoria, los dirigidos por Ronald Koman quedarían como únicos líderes del torneo nacional a falta de 5 partidos para el desenlace y con el partido ante a Atlético de Madrid en puerta (juegan entre sí el sábado 8 de mayo).

“Ir primero es mejor porque los otros tienen que luchar. En mi época en Coruña falló un penalti, el Madrid perdió contra Tenerife… si tenemos esa suerte seguramente seremos campeones”, expresó Koeman.

🔊 @RonaldKoeman: "El equipo que esté más fuerte mentalmente ganará la Liga" pic.twitter.com/vwG0rmS6r6 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) April 28, 2021

Sobre su injerencia en el plantel: “El papel no cambia mucho desde el primer día que estoy como entrenador hasta hoy. La preparación no es diferente. Ser jugador del Barça hay que ganar cosas, estar bien, tenemos líderes en el vestuario, gente con experiencia que ha vivido partidos como el de mañana y lo han de transmitir a los jóvenes. Para Mingueza, Araujo, Pedri… es diferente a lo que han vivido y los mayores tienen que transmitir. Pero mi papel no cambia mucho porque cada partido es el más importante que tenemos que jugar”.

“Es importante ganar porque estamos en un momento que sabemos que podemos ser líderes y puede ser un premio, pero primero tenemos que ganar. Es partido a partido. Si miras atrás, es una situación inesperada, tuvimos mucha diferencia de puntos y es algo grande que hemos logrado, la opción de luchar por ganar LaLiga”, sostuvo.

Diego Martínez, entrenador del Granada, dijo sobre su rival y Messi: “Intentaremos hacer nuestro partido lo mejor posible, en Copa nos salió bien durante 90 minutos, en Liga no tan bien, pero Messi es el mejor jugador del mundo, es muy difícil centrarse en él, ojalá no esté precioso, aunque nuestras soluciones las buscamos desde el funcionamiento colectivo, todos sabemos lo que se juega el Barça, es un reto de máxima dificultad”.

Operativo renovación de Messi

🎙️@Alfremartinezz "TV3 ha apuntado que Laporta y Jorge Messi se reunieron la semana pasada; Laporta le presentó una oferta a Messi que económicamente no era alta pero que tenía otros alicientes para el jugador" pic.twitter.com/iApEGzGjBC — El Transistor (@ElTransistorOC) April 28, 2021

Para la nueva dirigencia encabezada por el flamante presidente Joan Laporta, una de las grandes prioridades es retener al delantero argentino, máxima figura del club culé.

Según informó TV3, ya se llevó a cabo una reunión entre Jorge Messi, representante de su hijo, y Laporta. Según predica el medio español, ambas partes pusieron sobre la mesa sus intenciones. ¿Se quedará?

Subastan uno de los premios más importantes que recibió Messi

Ya está en subasta la bota con la que Messi superó a @Pele 💸⤵️https://t.co/pJt1R0ZReh — beIN SPORTS Español (@ESbeINSPORTS) April 28, 2021

Christie’s subasta la bota que obtuvo el capitán del FC Barcelona con la que fue reconocido tras superar a Pelé como máximo goleador de un mismo equipo.

El gol número 643 lo marcó el pasado 22 de diciembre ante Real Valladolid y batió el histórico récord que ostentaba el astro brasileño. El galardón será exhibido en la famosa casa de subastas inglesa hasta el próximo 30 de abril y lo que se consiga será donado al Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona.

