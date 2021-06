VIDEO: La causa del revuelo insólito en la primera etapa del Tour de Francia

El Tour de Francia da la vuelta al mundo del deporte, y esta vez no solo por la competencia. Juian Alaphiippe gano a primera etapa del máximo certamen del ciclismo. El francés de demoró 4:39:05 para ganar la etapa y establecer una ventaja de ocho segundos pode encima del australiano Michael Matthews de TeamBikeexchange. Pero esta no fue la gran noticia no fue esa, ya que todo el mundo fue cautivado por lo ocurrido durante la carrera que impactó el tour de manera insólita.

Este sábado, un gran accidente descolocó la carrera por culpa de un fanático que se cruzó en la pista con un cartel. El percance afecto a casi todo el pelotón a 45 kilómetros del final.

Esto ocurrió justo a la salida de Brest en el cual había un pelotón imporatnte que estaba compitiendo por las primeras posiciones. Pero hubo factor inesperado que cambió la carrera.

Increíble accidente por culpa de un aficionado/a que provoca enorme caída en el #TourDeFrancia #TourDeFrance2021 #Tour pic.twitter.com/kHaFvyGjEd — Pablo Uneru JD(He/Him) (@Yo_La_Tengo_) June 26, 2021

En la primera etapa de la competencia, un fanático se volteó a mirar a la cámara para mostrar su ancho letrero a la televisión, dando la espalda a los ciclistas que estaban por pasar por su lado. Esta fanática con la pancarta de “¡Vamos abuelo, abuela!” terminó siendo con el que Tony Martin impactó y perdió el equilibrio. Esto desencadenando un masivo accidente que afectó a casi todos quienes seguían la primera línea.

Al terminar la carrera, el director del Tour Christian Prudhomme que entablarán una demanda contra la espectadora que no la han podido encontrar después del accidente que generó. Esto fue confirmado por la publicación Ouest France. Hasta la gendarmería francesa ha pedido ver si se le puede identificar.

Caída masiva en el #TourDeFrancia, un aficionado con un cartel la provocó pic.twitter.com/xmxBD5hEqW — Mayta Vásconez (@maytavasconez) June 26, 2021

Alaphilippe el ganador

No solo retraso a la mayoría de los competidores, sino también provocó el primer abandono, el de Jasha Sütterling, quien lesionado dejó la carrera por las lesiones sufridas. Otros lograron superar el traspié y seguir la carrera, aunque con un retraso significativo.

Pero al final fue Alaphilippe quien pudo ser el que superó esa montonera para poder ganar esta etapa.

A closer look at the man of the moment 🇫🇷 @alafpolak1 Un regard sur l'émotion d'arrivée d'@alafpolak1 !#TDF2021 pic.twitter.com/UygR152LNI — Tour de France™ (@LeTour) June 26, 2021

“Esta victoria es una gran satisfacción y el resultado de un gran trabajo de equipo. En la reunión previa a la etapa he transmitido al equipo que quería correr como si no hubiera etapa mañana y darlo todo en la última subida,” mencionó el ganador de la etapa. “Mis compañeros han creído en mí y han rodado a bloque prácticamente todo el día.”

Esta fue la primera de dos montoneras que ocurrieron en la etapa.

Elle est vraiment spéciale celle ci …

Le maillot, le boulot de toute l’équipe, et surtout mon petit Nino .

J’avais à cœur de bien faire, je ne pouvais pas espérer mieux . Un grand merci les mecs pour la confiance et tout le travail. (1/2) pic.twitter.com/UnLJem1yNM — Julian Alaphilippe Officiel (@alafpolak1) June 26, 2021

La segunda montonera

A falta de siete kilómetros y medio de la meta ocurrió otro accidente que involucró a múltiples corredores. Esto ocurrió a una velocidad más alta, como la primera en las afueras de Brest. En está hubo 20 corredores involucrados. Esto pasó en la parte del frente del pelotón que perseguía a los líderes de la etapa.

El departamento de comunicaciones del evento confirmó que hubo un total de 21 corredores que sufrieron algún tipo de trauma en la etapa. Marc Hirashi terminó la etapa aún tras sufrir una dislocación acromioclavicular.

“Mañana hay otra etapa bonita en la que trataré de no perder el maillot amarillo. Pero aun así casi diría que mi Tour de Francia ya ha sido un éxito,” finalizó Alaphilippe. En esta etapa ya no habrán tres ciclistas que no podrán estar de la partida: Ignatas Konovalovas (traumatismo craneal), Marc Soler (fractura radial), Cyril Lemoine (fractura costillas/ pulmón colapsado) además de antes mencionado Sütterlin.

Otro que estará fuera es el

En el caso de Lemoine, él seguirá hospitalizado y bajo observacion durante los próximos dias de acuerdo al comunicado de su equipo, B&B Hotels.

La chair de poule à Brest, un Breton à l'avant et @CyriLemoine contraint à l'abandon, la première étape du @LeTour a offert son lot d'émotions fortes aux Men in Glaz.#TDF2021 l #ThereIsNoTry — B&B HOTELS p/b KTM (@BBHOTELSpbKTM) June 26, 2021

De todos los lesionados, se tendrá que esperar a ver quiénes se tendrán que salir del evento por la lesiones sufridas. Entre ellos se encuentra el inglés Chris Froome que sufrió lesiones fuertes y su continuidad está en duda.

La segunda etapa comenzará el domingo desde Perros-Guirec hasta Mûr-de-Bretagne Guerlédan. Es una etapa de 183.5 kilómetros

